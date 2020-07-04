Клопп: "Каждый член первой команды получит медаль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что каждый член его первой команды должен получить медаль за победу в Премьер-Лиге.

В данный момент трое тинейджеров "Ливерпуля" в лице Харви Элиотта, Неко Уильямса и Кертиса Джонса могут похвастать только двумя на каждого сыгранными матчами в этом сезоне Премьер-Лиги, что не дотягивает до необходимого минимума для получения медали.



Клопп возмущен тем, что кто-то из его подопечных может остаться без медали и даже готов отдать свою. Специально наигрывать молодежь в концовке сезона Юрген не будет.



"Если ты сыграл один матч, ты должен получить медаль. Если ты не сыграл матчей, ты все равно должен получить медаль".



"Я не знаю, кому пришла в голову идея насчет пяти матчей, но я не считаю это правило хорошим, потому что люди не понимают, насколько важен состав для победы в чемпионате. Ты проводишь миллион тренировок в течение года, и если все вы не будете тренироваться на высочайшем уровне, у вас не будет шансов выиграть чемпионат".



"Эти парни получат медаль, 100 процентов. Даже если мне придется отдать им свою. Они могут взять мою медаль. Если они являются часть нашего состава, он заслуживают медаль, однако мы не можем раздавать матчи Премьер-Лиги как подарки на Рождество", — цитирует Клоппа The Guardian.