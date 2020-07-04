У "Байера" есть "договореность" насчет ухода Хаверца

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц волен покинуть Байера в рамках ранее достигнутой договоренности.

Хаверц, забивший 15 голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне, входит в число приоритетных трансферных целей "Челси" на летнее окно.



"Байер" не попал в Лигу Чемпионов по итогам завершившегося сезона Лиги Чемпионов, а также, как и другие клубы, ощущает на себя влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, что делает уход Кая еще более вероятным.



Фоллер хотел бы сохранить Хаверца, но понимает, что в сложившейся ситуации "Байер" едва ли сможет удержать 21-летнего немца, а потому может уповать лишь на чувство преданности игрока.



"У нас с ним есть договоренность — если условия соблюдены, он может уйти этим летом".



"Пока что он наш игрок. У нас есть кое-какие идеи, и мы знаем, на что он способен. Лично я надеюсь, что он останется еще на один год".



"Конечно, никого нельзя принуждать. Хаверц знает, что он в долгу перед своим партнерами по команде, фанатами и клубом", — сообщил Феллер Bild.