У "Байера" есть "договореность" насчет ухода Хаверца
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц волен покинуть Байера в рамках ранее достигнутой договоренности.
Хаверц, забивший 15 голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне, входит в число приоритетных трансферных целей "Челси" на летнее окно.
"Байер" не попал в Лигу Чемпионов по итогам завершившегося сезона Лиги Чемпионов, а также, как и другие клубы, ощущает на себя влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, что делает уход Кая еще более вероятным.
Фоллер хотел бы сохранить Хаверца, но понимает, что в сложившейся ситуации "Байер" едва ли сможет удержать 21-летнего немца, а потому может уповать лишь на чувство преданности игрока.
"У нас с ним есть договоренность — если условия соблюдены, он может уйти этим летом".
"Пока что он наш игрок. У нас есть кое-какие идеи, и мы знаем, на что он способен. Лично я надеюсь, что он останется еще на один год".
"Конечно, никого нельзя принуждать. Хаверц знает, что он в долгу перед своим партнерами по команде, фанатами и клубом", — сообщил Феллер Bild.
04.07.2020 13:00
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