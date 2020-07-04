Клопп планирует уйти на пенсию в 2024 году

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его действующий контракт должен стать последним в его карьере.

В декабре прошлого года Клопп положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "Ливерпулем" новую сделку до июня 2024.



53-летний немец спешит расстроить фанатов "Баварии" и сборной Германии, указывая на то, что тренировать в старости — это не для него.



"Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать (в 33), я думал: "Хорошо, 25 насыщенных лет начались".



"Я провел семь с половиной лет в "Майнце", семь лет в Дортмунде, а когда истечет мой действующий контракт с "Ливерпулем", я буду тренером уже 23 года с половиной".



"У меня нет планов тренировать после этого", — сообщил Клопп Daily Mirror.