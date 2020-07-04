Клопп планирует уйти на пенсию в 2024 году

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его действующий контракт должен стать последним в его карьере.

В декабре прошлого года Клопп положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "Ливерпулем" новую сделку до июня 2024.

53-летний немец спешит расстроить фанатов "Баварии" и сборной Германии, указывая на то, что тренировать в старости — это не для него.

"Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать (в 33), я думал: "Хорошо, 25 насыщенных лет начались".

"Я провел семь с половиной лет в "Майнце", семь лет в Дортмунде, а когда истечет мой действующий контракт с "Ливерпулем", я буду тренером уже 23 года с половиной".

"У меня нет планов тренировать после этого", — сообщил Клопп Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 11:00

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  1. superperez101 04.07.2020 11:15 # superperez101
    уйдет уйдет, отдохнет годик-два и вернется скорее всего в сборную.
    лев как раз к тому времени свою последнюю козявку дожует.
    выиграет чемпионат мира и европы, а потом на пенсию

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  2. iceteam 04.07.2020 11:10 # iceteam
    Германию тренировать будет, 100%

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  3. alexomck 04.07.2020 11:09 # alexomck
    в ПСГ к своему Мбаппе свалит, таких только деньги интересуют.

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  4. trent 04.07.2020 11:04 # trent
    Слабо верится, что уйдёт до 60-ти, больно топовый спец, к тому же, болен футболом. До конца контракта с ЛФК как раз для Бундестим созреет.

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