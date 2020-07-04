Клопп планирует уйти на пенсию в 2024 году
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его действующий контракт должен стать последним в его карьере.
В декабре прошлого года Клопп положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "Ливерпулем" новую сделку до июня 2024.
53-летний немец спешит расстроить фанатов "Баварии" и сборной Германии, указывая на то, что тренировать в старости — это не для него.
"Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать (в 33), я думал: "Хорошо, 25 насыщенных лет начались".
"Я провел семь с половиной лет в "Майнце", семь лет в Дортмунде, а когда истечет мой действующий контракт с "Ливерпулем", я буду тренером уже 23 года с половиной".
"У меня нет планов тренировать после этого", — сообщил Клопп Daily Mirror.
04.07.2020 11:00
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уйдет уйдет, отдохнет годик-два и вернется скорее всего в сборную.
лев как раз к тому времени свою последнюю козявку дожует.
выиграет чемпионат мира и европы, а потом на пенсию
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Германию тренировать будет, 100%
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в ПСГ к своему Мбаппе свалит, таких только деньги интересуют.
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Слабо верится, что уйдёт до 60-ти, больно топовый спец, к тому же, болен футболом. До конца контракта с ЛФК как раз для Бундестим созреет.
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