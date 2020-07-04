Лэмпард все еще надеется на новый контракт с Виллианом

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что все еще надеется на заключение нового контракта с вингером Виллианом.

После коронавирусной паузы Виллиан, в августе отмечающий 32-летие, забил уже три гола в рамках Премьер-Лиги, доказав, что даже в своем возрасте может быть полезным для молодой команды Лэмпарда.



В этом сезоне Виллиан отметился 32 появлениями в стартовом составе "синих" с учетом всех соревнований, и Лэмпард жаждет предотвратить уход бразильца свободным агентом.



"Я не потерял надежду насчет этого (нового контракта). Клуб все еще ведет переговоры с ним. Мы хотим, чтобы он остался в клубе, но также я понимаю, что в его возрасте этот контракт имеет большое значение для него".



"Я и сам был в похожей ситуации, и я отношусь к этому с уважением. То, как он играет в данный момент, показывает его ценность для команды".



"Надеюсь, мы о чем-нибудь договоримся с Виллианом, потому что он верой и правдой служил этому клубу. Если получится, я буду рад. Если нет, я определенно пожелаю ему удачи. Пока процесс продолжается", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.