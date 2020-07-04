Утверждена дата, когда "Ливерпуль" получит трофей Премьер-Лиги

Фанатка Ливерпуля Премьер-Лига подтвердила, что церемония награждения "Ливерпуля" состоится в среду, 22 июля.

Напомним, "Ливерпуль оформил свое первое с 1990 года чемпионство еще на прошлой неделе, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:0.

Регламент Премьер-Лиги позволяет "красным" получить заветный трофей в свои руки только в заключительном домашнем матче сезона, и как раз с этим у команды Юрген Клоппа возникли проблемы.

Этот последний в сезоне Премьер-Лиги матч на "Энфилде" — против "Челси" — Ливерпуль" должен был сыграть 18 июля, однако поединок пришлось отложить из-за выхода "синих" в полуфинал Кубка Англии.

И вот сейчас Премьер-Лига, наконец, утвердила новую дату матча "Ливерпуль" против "Челси", а вместе с ней и церемонии награждения. Вместо выходной субботы, две команды сойдутся вечером буднего дня — начало игры назначено на 22:15 среды, 22 июля (по московскому времени).


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 09:00

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  1. chelsea88 04.07.2020 09:55 # chelsea88
    21 июля значит метеорит упадёт,или ещё какая-нибудь xyйня

    (ответить)

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