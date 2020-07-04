"Челси" хочет Пау Торреса

Пау Торрес "Челси" находится в числе клубов, наблюдающих за центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом.

За последнее время интерес к Торресу приписывали таким клубам, как "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселона".

По информации Daily Mail, "Челси" тоже хочет заполучить 23-летнего испанца, чей контракт предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов.

Желание главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда укрепить центр обороны связано с тем, что "Бернли" — единственная команда в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, пропустившая в этом сезоне голов больше, чем "синие" (44).

В случае приобретения Торреса "Челси" может попрощаться с одним из имеющихся центральных защитников — например, с Куртом Зума, который после первого 1 января отметился лишь одним появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.

Тем временем, в интервью изданию El Periodico Mediterraneo Торрес признался, что уже берет уроки английского.


Метки Вильярреал, Торрес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 04.07.2020 08:14 # blueswin
    а ничего что за эти деньги можно взять вариант по лучше, Упамекано?

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  2. sexan 04.07.2020 08:08 # sexan
    Эт бля кто такой?

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