"Челси" хочет Пау Торреса

"Челси" находится в числе клубов, наблюдающих за центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом.

За последнее время интерес к Торресу приписывали таким клубам, как "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселона".



По информации Daily Mail, "Челси" тоже хочет заполучить 23-летнего испанца, чей контракт предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов.



Желание главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда укрепить центр обороны связано с тем, что "Бернли" — единственная команда в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, пропустившая в этом сезоне голов больше, чем "синие" (44).



В случае приобретения Торреса "Челси" может попрощаться с одним из имеющихся центральных защитников — например, с Куртом Зума, который после первого 1 января отметился лишь одним появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.



Тем временем, в интервью изданию El Periodico Mediterraneo Торрес признался, что уже берет уроки английского.