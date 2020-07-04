Лэмпард заступился за Алонсо после критики Невилла
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заступился за своего защитника Маркоса Алонсо, которого эксперт Sky Sports Гари Невилл обвинил в поражении 3:2 от "Вест Хэма".
В минувшую среду "Челси" потерпел довольно неожиданное поражение в лондонском дерби, решающий гол пропустив в концовке от Андрея Ярмоленко.
В телевизионном эфире после матча Невилл жестко прошелся по Алонсо, заявив, что действия Маркоса стоили "синим" поражения. Однако Лэмпард не может с этим согласиться.
"На крайних защитниках лежит обязанности и атаковать, и обороняться. Это важно. А эти выговоры по отдельным эпизодам гораздо проще делать со стороны".
"Мы стараемся играть в футбол. Мы стараемся быть прогрессивнее в своей игре, но это происходит не из-за того, что мы хотим пропускать голы. Возвращение назад за мячом — это важная часть игры в футбол, и все игроки должны делать это, от первой минуты и до 90-й".
"Поэтому я не думаю, что было бы справедливо указывать пальцем на Маркоса в этом обособленном эпизоде. Да, он мог вернуться назад, и мы должны лучше возвращаться назад как команда, но это является фундаментальной вещью для команды — игроки должны хотеть бежать назад так же сильно, как они бегут вперед".
"Иногда ты должен хотеть совершать сложные забеги, чтобы по возможности помочь команде. Я не могу пожаловаться насчет этого в нынешнем году, но если вам так нравится рассматривать один гол, потому что он стоил нам очков, то это ваше дело. Лично я знаю, что мои игроки в целом обладают желанием отбирать мяч".
"Это матч, где мы оступились. У нас были и другие ошибки, и именно поэтому мы проиграли", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
04.07.2020 07:00
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Ну как не защищай, а лучше они играть не будут. Вся оборона ни о чём.
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