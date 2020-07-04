33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча субботы

В субботу, 4 июня, пятью поединками стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — БРАЙТОН 14:30



"Брайтон" провалил выезд к "Манчестер Юнайтед" в минувший вторник, но в остальных матчах после паузы смотрелся очень достойно и в случае победы над последним "Брайтоном" может сделать громадный шаг на пути к продлению прописки в Премьер-Лиге. "Канарейки" совсем плохи, потерпев пять поражений подряд с учетом всех соревнований, и это их худшая серия при Даниэле Фарке. Зато "Норвич" может похвастать тем, что выиграл семь из 10 последних встреч с "чайками" во всех турнирах.



Защитник "Норвича" Тимм Клозе отбыл свою одноматчевую дисквалификацию. Грант Хенли, Кристоф Циммерман, Сэм Байрам, а теперь и Мориц Ляйтнер тяжело травмированы.



"Брайтон" устроит фитнес-тест для защитника Адама Уэбстера, пропустившего матч против "Манчестер Юнайтед". Проблемы Дэви Пропппера с икроножной мышцей незначительны.



ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



В восьми последних матчах Премьер-Лиги "Лестер" набрал только семь очков, и такая неубедительная форма ставит под большой вопрос попадание "лис" в Лигу Чемпионов на будущий сезон. "Кристал Пэлас" переживает свой миникризис, проиграв два последних поединка с общим счетом 0:5. "Орлы" одержали две победы в двух последних выездах на "Кинг Пауэр", забив семь голов в процессе.



Участие в матче полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона находится под вопросом из-за проблем с бедром. Рикарду Перейра и Даниэль Амарти по-прежнему травмированы.



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке вернулся в строй после двух матчей отсутствия с травмой. Джеймс Томкинс, Джеффри Шлюпп и Мартин Келли все еще вне игры, хотя последний уже тренируется.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" не просто добивается хороших результатов, а разрывает своих соперников и забивает ради удовольствия. А вот "Борнмуту", как кажется, играть в тягость — особенно на выезде, где "вишенки" проиграли 10 из 11 последних матчей в рамках Премьер-Лиги. "Красные" дьяволы" совсем не знают поражений в домашних матчах против "Борнмута" — семь побед и одна ничья с учетом всех соревнований.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние Поля Погба и Бруну Фернандеша, которые, по слухам, столкнулись на тренировке. Аксель Туанзебе и Фил Джонс остаются в лазарете.



Лучший бомбардир "Борнмута" в этом сезоне Каллум Уилсон отбывает дисквалификацию.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" выиграл три последних матча во всех турнирах, однако выезд к "Вулверхэмптону" станет хорошим индикатором того, насколько команде Микеля Артеты удалось стабилизировать свою игру. "Волки" невероятно эффективны и не знают поражений уже восемь поединков Премьер-Лиги кряду, в семи из них даже не пропустив. "Канонирам" ни разу не удалось обыграть "Вулверхэмпон" в трех последних встречах.



Для главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, который проведет свой 150-й матч у руля команды, доступны все игроки.



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра восстановился после травмы лодыжки. Опальные Месут Озил и Маттео Гендузи могут снова остаться без игровых минут.



ЧЕЛСИ — УОТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция



От "Челси" ожидают реакции на поражение 3:2 от "Вест Хэма", потому что еще один неприятный сюрприз может обернуться выбыванием "синих" из топ-4. "Уотфорд" одержал только одну победу в 10 последних матчах Премьер-Лиги и сейчас находится в единственном очке над зоной вылета. В 17 последних встречах этих команд во всех турнирах "шершни" выиграли лишь раз, потерпев 13 поражений.



"Челси" будет лишен полузащитника Матео Ковачича, у которого возникли проблемы с ахиллом. Фикайо Томори пока не выздоровел.



Среди потерь "Уотфорда" значатся Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Айзек Саксесс.