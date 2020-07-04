"Бавария" готова обсудить продажу Алькантары в "Ливерпуль"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара доступен для трансфера этим летом.
На текущей неделе каталонское издание Sport сообщило, что Алькантара уже согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем".
Не исключено, что этот слухи имеет под собой основания, потому что "Бавария" действительно собирается продать Тиаго. 29-летний испанец не оставляет своему клубу выбора, отказавшись от продления истекающего через 12 месяцев контракта.
"Он отличный парень на поле и за его пределами. Мы вели серьезные переговоры с ним и удовлетворили все его пожелания. Но похоже на то, что он хочет попробовать нечто новое в конце своей карьеры", — сообщил Румменигге Bild.
Трансфер экс-игрока "Барселоны" оценивается в 30 миллионов фунтов, однако пока "Ливерпуль" не пытался согласовать размер компенсации.
"У нас до сих пор не было никакого контакта с "Ливерпулем". Если игрок хочет этого, мы во всем разберемся", — добавил Карл-Хайнц.
04.07.2020 00:05
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