"Бавария" готова обсудить продажу Алькантары в "Ливерпуль"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара доступен для трансфера этим летом.

На текущей неделе каталонское издание Sport сообщило, что Алькантара уже согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем".



Не исключено, что этот слухи имеет под собой основания, потому что "Бавария" действительно собирается продать Тиаго. 29-летний испанец не оставляет своему клубу выбора, отказавшись от продления истекающего через 12 месяцев контракта.



"Он отличный парень на поле и за его пределами. Мы вели серьезные переговоры с ним и удовлетворили все его пожелания. Но похоже на то, что он хочет попробовать нечто новое в конце своей карьеры", — сообщил Румменигге Bild.



Трансфер экс-игрока "Барселоны" оценивается в 30 миллионов фунтов, однако пока "Ливерпуль" не пытался согласовать размер компенсации.



"У нас до сих пор не было никакого контакта с "Ливерпулем". Если игрок хочет этого, мы во всем разберемся", — добавил Карл-Хайнц.