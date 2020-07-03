Погба и Фернандеш столкнулись друг с другом на тренировке

Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Бруну Фернандеш получили травмы, столкнувшись друг с другом на тренировке.

Этот случайный инцидент случился на тренировочной базе "красных дьяволов" в Каррингоне в пятницу, всего за сутки до матча Премьер-Лиги против "Борнмута" на "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Mirror, Погба на скорости врезался в Фернандеша. Обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, но Бруну пострадал больше.



Теперь появление того и другого против "вишенок" в субботу находится под вопросом. Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер также должен держать в уме, что его команде еще выступать в Кубке Англии и Лиге Европы.