Погба и Фернандеш столкнулись друг с другом на тренировке
Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Бруну Фернандеш получили травмы, столкнувшись друг с другом на тренировке.
Этот случайный инцидент случился на тренировочной базе "красных дьяволов" в Каррингоне в пятницу, всего за сутки до матча Премьер-Лиги против "Борнмута" на "Олд Траффорд".
Как сообщает Daily Mirror, Погба на скорости врезался в Фернандеша. Обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, но Бруну пострадал больше.
Теперь появление того и другого против "вишенок" в субботу находится под вопросом. Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер также должен держать в уме, что его команде еще выступать в Кубке Англии и Лиге Европы.
03.07.2020 23:00
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