Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

В этот самый день, ровно один год назад, Мартинелли присоединился к "Арсеналу" из "Итуано". К удивлению многих, Габриэль сразу получил место в первой команде.



Но еще больше 19-летний бразилец удивил своей не по годам зрелой игрой, забив 10 мячей в 26 матчах за "канониров" с учетом всех соревнований, включая дубль против "Ливерпуля" в Кубке Лиги и потрясающий сольный гол в дерби с "Челси" в Премьер-Лиге.



К сожалению для Мартинелли, этот сезон оказался для него досрочно завершен полученной на тренировке травмой колена, однако "Арсенал" нашел способ поддержать Габриэля, наградив того новой сделкой — спустя 48 часов после продления сотрудничества с другой своей восходящей звездой в лице Букайо Сака.



"Я очень рад, что Габи заключил новый контракт с нами. Он очень талантливый молодой игрок, и он произвел на нас большое впечатление своей игрой, настроем и работоспособностью. Нам не терпится увидеть, ка он вернется в форму и продолжит свое развитие в этом клубе", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.