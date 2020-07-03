Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом"

Габриэль Мартинелли Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

В этот самый день, ровно один год назад, Мартинелли присоединился к "Арсеналу" из "Итуано". К удивлению многих, Габриэль сразу получил место в первой команде.

Но еще больше 19-летний бразилец удивил своей не по годам зрелой игрой, забив 10 мячей в 26 матчах за "канониров" с учетом всех соревнований, включая дубль против "Ливерпуля" в Кубке Лиги и потрясающий сольный гол в дерби с "Челси" в Премьер-Лиге.

К сожалению для Мартинелли, этот сезон оказался для него досрочно завершен полученной на тренировке травмой колена, однако "Арсенал" нашел способ поддержать Габриэля, наградив того новой сделкой — спустя 48 часов после продления сотрудничества с другой своей восходящей звездой в лице Букайо Сака.

"Я очень рад, что Габи заключил новый контракт с нами. Он очень талантливый молодой игрок, и он произвел на нас большое впечатление своей игрой, настроем и работоспособностью. Нам не терпится увидеть, ка он вернется в форму и продолжит свое развитие в этом клубе", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.


Метки Арсенал, контракты, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 22:00

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  1. unclearness 03.07.2020 22:58 # unclearness
    Норм, знатно обоссал синюю помойку

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  2. chelsea88 03.07.2020 22:27 # chelsea88
    Днище игрок, для говённого клуба. Поэтому ему гейгуннеры пятки облизывают.

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  3. lites 03.07.2020 22:04 # lites
    Блять, как же опустился клуб. После 2-3 случайных удачных игр готовы целовать ноги малолеткам.

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