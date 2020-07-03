Клопп не будет раздавать матчи молодежи как рождественские подарки
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет делать "рождественские подарки" для своей молодежи в остатке сезона.
В минувший четверг "Ливерпуль" провел свой первый матч в качестве чемпиона Премьер-Лиги, потерпев поражение 4:0 в гостях у "Челси".
Теперь до летних каникул "красным" остается сыграть шесть матчей в Премьер-Лиге, а выступлением в других соревнованиям команда Клоппа не обременена.
Однако это совсем не повод для Клоппа, чтобы обкатывать молодежь вроде Кертиса Джонса, Неко Уильямса и Харви Эллиотта. Молодые игроки смогут выходить на поле, только если будут этого заслуживать.
"Наша молодежь очень близка, но мы не будем раздавать им матчи Премьер-Лиги просто ради забавы".
"Мы хотим выигрывать матчи, а для этого ты должен использовать на поле лучших игроков. Если молодежь входит в число этих лучших игроков, значит они будут на поле".
"Он так близки, они очень хороши, и они наше будущее — но они не будут играть только потому, что я хочу посмотреть на них в Премьер-Лиге".
"Мы не будем раздавать матчи Премьер-Лиги как рождественские подарки", — цитирует Клоппа BBC.
03.07.2020 21:00
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