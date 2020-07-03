Обамеянг хочет трехлетний контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов остаться в "Арсенале", если клуб предложит ему новый контракт минимум на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент Обамеянг уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, что подталкивает лондонский клуб к тому или иному решению в отношении своего капитана.



"Арсенал" ведет переговоры с Пьер-Эмериком уже много месяцев, хотя пандемия коронавируса замедлила этот процесс. По информации ESPN, на "Эмирейтс" осведомлены, какие требования выдвигает 31-летний габонец.



Обамеянг, который возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги вместе с Джейми Варди из "Лестера" (по 19 голов), открыт к тому, чтобы продлить сотрудничество с "Арсеналом", но одновременно понимает, что это будет его последний большой контракт в карьере, а потому хочет выжать максимум.



В данный момент все заинтересованные стороны продолжают конструктивные переговоры, надеясь достичь компромисса по структуре сделке. Новый контракт с Обамеянгом является абсолютным приоритетом для "канониров".



Добавим, что сейчас экс-игрок дортмундской "Боруссии" получат чуть менее 200 тыс. фунтов в неделю, но его зарплата сильно зависит от командных и индивидуальных достижений.