Обамеянг хочет трехлетний контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов остаться в "Арсенале", если клуб предложит ему новый контракт минимум на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.
В данный момент Обамеянг уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, что подталкивает лондонский клуб к тому или иному решению в отношении своего капитана.
"Арсенал" ведет переговоры с Пьер-Эмериком уже много месяцев, хотя пандемия коронавируса замедлила этот процесс. По информации ESPN, на "Эмирейтс" осведомлены, какие требования выдвигает 31-летний габонец.
Обамеянг, который возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги вместе с Джейми Варди из "Лестера" (по 19 голов), открыт к тому, чтобы продлить сотрудничество с "Арсеналом", но одновременно понимает, что это будет его последний большой контракт в карьере, а потому хочет выжать максимум.
В данный момент все заинтересованные стороны продолжают конструктивные переговоры, надеясь достичь компромисса по структуре сделке. Новый контракт с Обамеянгом является абсолютным приоритетом для "канониров".
Добавим, что сейчас экс-игрок дортмундской "Боруссии" получат чуть менее 200 тыс. фунтов в неделю, но его зарплата сильно зависит от командных и индивидуальных достижений.
03.07.2020 20:00
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Сразу пусть соглашаются... Озилу дали 350, а он не играет и на половину от Обамы.
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Ну все понятно, сейчас разведет Арс на бабки и будет у них второй Озил)))
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