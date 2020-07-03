"Интер" готов предложить 18 млн. фунтов за Санчеса

"Интер" готов выкупить нападающего Алексиса Санчеса у "Манчестер Юнайтед" за 18 миллионов фунтов.

Напомним, этот сезон Санчес проводит в "Интере" на правах аренды, хотя "Юнайтед" продолжает выплачивать львиную долю от зарплаты Алексиса в 500 тыс. фунтов в неделю.



Санчес должен был вернуться на "Олд Траффорд" 30 июня, однако недавно два клуба договорились о продлении арендного соглашения до начала августа, когда завершится сезон Серии А.



На оставшиеся матчи "Интера" в плей-офф Лиги Европы, где все еще выступает "Юнайтед", Санчес не должен остаться — "красные дьяволы" не хотят рисковать здоровьем игрока сборной Чили.



Однако клуб с "Сан-Сиро" все еще может сохранить Санчеса. Несмотря на то, что Алексис забил лишь два гола в 13 матчах, ему удалось произвести впечатление на главного тренера "Интера" Антонио Конте, утверждает Goal.



Теперь под давлением Конте "Интер" может предложить 18 млн. фунтов за 31-летнего чилийца, хотя изначально у двух клубов была джентльменская договоренность о том, что Алексис будет доступен для выкупа за 23 млн. фунтов.