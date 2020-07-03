"Интер" готов предложить 18 млн. фунтов за Санчеса

Алексис Санчес "Интер" готов выкупить нападающего Алексиса Санчеса у "Манчестер Юнайтед" за 18 миллионов фунтов.

Напомним, этот сезон Санчес проводит в "Интере" на правах аренды, хотя "Юнайтед" продолжает выплачивать львиную долю от зарплаты Алексиса в 500 тыс. фунтов в неделю.

Санчес должен был вернуться на "Олд Траффорд" 30 июня, однако недавно два клуба договорились о продлении арендного соглашения до начала августа, когда завершится сезон Серии А.

На оставшиеся матчи "Интера" в плей-офф Лиги Европы, где все еще выступает "Юнайтед", Санчес не должен остаться — "красные дьяволы" не хотят рисковать здоровьем игрока сборной Чили.

Однако клуб с "Сан-Сиро" все еще может сохранить Санчеса. Несмотря на то, что Алексис забил лишь два гола в 13 матчах, ему удалось произвести впечатление на главного тренера "Интера" Антонио Конте, утверждает Goal.

Теперь под давлением Конте "Интер" может предложить 18 млн. фунтов за 31-летнего чилийца, хотя изначально у двух клубов была джентльменская договоренность о том, что Алексис будет доступен для выкупа за 23 млн. фунтов.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 19:00

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  1. faridmyu90 03.07.2020 19:11 # faridmyu90
    Без колибания отдат его плюс отпрвит тортик на прошения. Скарей бы избавится от него

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  2. vyrentz 03.07.2020 19:08 # vyrentz
    Лаутаро уходит, судя по всему, Конте можно понять, либо пустое место, либо Санчес.

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  3. gerrard08 03.07.2020 19:02 # gerrard08
    Скам бы и на продление аренды, до истечения контракта согласился бы.

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  4. avdeev 03.07.2020 19:01 # avdeev
    Надо срочно продавать.

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