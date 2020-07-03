Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

32-й тур Премьер-Лиги изрядно затянулся из-за наложения на четвертьфиналы Кубка Англии, однако теперь, когда все его матчи сыграны, можно подвести итоги.





"Волки" не изменяют сценарию



Одно из многочисленных вест-мидлендских дерби открыло тур еще в прошлую субботу. "Астон Вилла", подающая крошечные признаки прогресса, принимала "Вулерхэмптон" — самую эффективную команду после возобновления сезона.



Подопечные Нуну Эшпириту Санту остаются единственными, кто не потерял летом ни одного очка. Их эффективность также в том, что "волки" тратят на достижение результата не больше сил, чем для того требуется. У Нуну нет проблем с тем, чтобы выпустить Адаму Траоре со скамейки запасных. Этот маневр гарантирует участие испанца в голевой атаке и, собственно, сам гол. "Вулверхэмптон" не создает большого количества моментов, скромно выполняет свою работу после перерыва и не оставляет соперникам шансов отыграться. Удалось ли "Вилле", "Борнмуту" и "Вест Хэму" за три матча создать хотя бы один реальный шанс у ворот Патрисиу? Кажется, что нет.



Крошечные признаки прогресса "Виллы" едва заметны, и обнадеживает не столько сносная игра в обороне, сколько беззубость некоторых конкурентов. Так, уже на следующий день "Уотфорд" дома уступил "Саутгемптону", не имеющему серьезных турнирных задач.



"Манчестер Юнайтед" переживает свой лучший момент



Победа над "Норвичем" в Кубке Англии вышла для "Юнайтед" более сложной, чем того бы хотелось. Но уже через несколько дней манкунианцы вернулись к оптимальному составу на поле "Брайтона", где одержали вторую подряд победу со счетом 4:0. Подарки от "Лестера" и "Челси" последовали позже, но в такой форме подопечные Оле Гуннара Сульшера вправе полагаться, в первую очередь, на свою мощь.



Почему результаты стали даваться так просто? Наконец, "Юнайтед" имеет оптимальный состав. В первую очередь, это касается полузащиты. К новому лидеру Фернандешу присоединился мотивированный Погба, а им обоим помогает Матич, на которого Сульшер не хотел делать изначальной ставки. Конечно же, атака. Мейсон Гринвуд снова показывает, что является куда более естественным дополнением к ударному дуэту Мартиаль-Рэшфорд, чем Даниэль Джеймс. Немаловажно то, что оба сейчас действительно в ударе.



Отдадим должное и "Брайтону". После парочки хороших матчей команда Грэма Поттера провалилась. Взять очки с "Юнайтед" сейчас сложно при любых раскладах, но странные решения тренера только способствовали успеху фаворита. Очередные рокировки Поттера каким-то образом привели к схеме 4-4-2 с Тариком Лэмпти и Ивом Биссума на позициях фланговых полузащитников.



"Брайтону" повезло с тем, что в этом сезоне так много слабых команд. МЮ удача сейчас не нужна: он переживает свой лучший момент в году.



"Борнмут" близок к нокауту



В принципе, только упомянутый выше момент позволяет настолько депрессивному "Борнмуту" еще сохранять шансы на спасение. Эдди Хау продолжает повторять игрокам, что борьба не окончена, а отставание — не критично, но все это забывается, стоит "Борнмуту" пропустить первый мяч.



Когда этот мяч оказывается в воротах на пятой минуте, вечер может быть длинным. Наверное, в первой половине сезона от "Ньюкасла" такого развития событий не ждали, но сейчас команда Стива Брюса в другом положении. Во-первых, вопрос с сохранением места в элите решен, и "сороки" позволяют себе играть с четырьмя атакующими игроками и схемой 4-2-3-1, где один из опорников — пасующий Шелви. Во-вторых, на пороге стоят новые владельцы (ведь правда?) с большими амбициями. Брюс и футболисты показывают, что они способны не только на оборонительную отвагу.



На многое точно способен Аллан Сен-Максимен, оформивший на "Дин Корт" хет-трик ассистов. "Ньюкасл" забил четыре впервые в сезоне и сделал заявку на финиш в первой десятке. "Борнмут" не в полном нокауте с турнирной точки зрения, но хотя бы одна победа для такой команды сейчас станет достижением.



"Лестер" снова без победы



"Эвертон" в этом сезоне дважды проиграл "Лестеру" на волоске. Гол Келечи Ихеаначо в компенсированное время принес "лисам" победу в чемпионате, а серия пенальти на "Гудисон Парк" — в четвертьфинале Кубка Лиги. Время реванша настало в среду, и "Эвертон" параллельно нанес новый удар по уже шатким позициям "Лестера" в зоне Лиги Чемпионов.



Быстрое начало от команды Карло Анчелотти, а также элемент везения с назначенным пенальти, обеспечили "Эвертону" преимущество в два гола до перерыва. "Лестер" добавил во втором тайме, отыграл один мяч, но слабо провел концовку, когда "ириски" перешли в оборонительный режим и стали играть в пять защитников.



Сценарий поражения, учитывая разное начало встречи, отличался от кубковой неудачи с "Челси". На самом деле, каждая встреча "Лестера" сейчас проходит по-разному, но итог одинаковый: команда Роджерса не побеждает. Убедительнее "лис" сейчас выглядят буквально все, кто имеет хотя бы относительные шансы пробиться в первую пятерку.



"Вест Хэм" еще способен на сюрпризы



Когда уже казалось, что нынешние аутсайдеры ни на что не способны, "Вест Хэм" Дэвида Мойеса преподнес пока что главный сюрприз этого лета. На "Челси" у "молотобойцев" настрой хороший всегда. Победить на "Стэмфорд Бридж" команда Мануэля Пеллегрини смогла и в первом круге, когда выглядела ничуть не лучше.



Тогда "Вест Хэм" сдерживал соперника, но это дерби получилось очень хаотичным, от чего успех хозяев становится только ярче. Жестоко отменный гол Соучека, пропущенный мяч до перерыва, но ответ от того же Соучека с почти той же позиции. Великолепный Мичейл Антонио выводит "Вест Хэм" вперед, Виллиан забивает роскошным ударом со штрафного, и кажется, что команде Мойеса будет за радость сохранить ничью. Но она вырывает свое в конце, когда победу "Вест Хэму" приносит кем-то списанный Андрей Ярмоленко.



Украинец великолепно завершил атаку, ключевую роль в которой сыграл снова-таки Антонио. Мичейл по определению должен был стать тем, кто вдохновит "Вест Хэм" на критически важное спасение от вылета. Команда Мойеса перепрыгивает через всех своих конкурентов. "Челси" и Лэмпард получают напоминание: на пути к Лиге Чемпионов еще возможны трудности.



"Тоттенхэм" останется без Лиги Чемпионов



Шансы "шпор" на попадание в четверку на время возродились после появления Жозе Моуриньо, но серия неудач в конце февраля и начале марта отбросила "Тоттенхэм" назад. Мощного рывка после возобновления сезона тоже не случилось. Лондонцы упустили победу над "Манчестер Юнайтед" дома, а затем отдали все три очка "Шеффилд Юнайтед" в очной встрече.



Возможно, игра сложилась бы по-другому, если бы гол Харри Кейна в первом тайме не был отменен при помощи VAR. Но полным оправданием для "Тоттенхэма" это быть не может. Они не создали достаточно после этого, в то время как соперник забил еще два мяча и выдал свой лучший матч этим летом. "Тоттенхэм" не провалил игру, но провел ее в обычном режиме, где многое зависело от удачи и стараний соперника. А "Шеффилд Юнайтед" старался и был банально лучше.



И если шансы "Тоттенхэма" на попадание в Лигу Чемпионов теперь близки к нулю, то "Шеффилд Юнайтед" свои надежды на Европу возвращает.



"Манчестер Сити" не может просто так отпустить "Ливерпуль"



Команда Пепа Гвардиолы устроила чемпионский коридор для "Ливерпуля" на своем поле, но у всего есть своя цена. Можно было не сомневаться: "Манчстер Сити", так безоговорочно проиграв титул, захочет компенсировать это хотя бы домашней победой. Получилась не просто победа, а целый разгром. Как ни странно, уже второй разгром "Ливерпуля" в этом почти безупречном для них чемпионате.



Новые чемпионы не были настроены на игру, явно отдав последнюю неделю празднованиям. Мотивация "Сити" была серьезной, благодаря чему они в прекрасном стиле разбили чемпионов. 0:3 к перерыву с "Ливерпулем" в последний раз случались в мае 2015, когда мерсисайдцы уступили со счетом 6:1 "Стоуку". Рахим Стерлинг в тот день просидел весь матча на скамейке команды Брендана Роджерса, но сейчас с особым удовольствием крушил "Ливерпуль" и стал главной звездой вечера.



"Сити" не мог так просто отпустить "Ливерпуль". А эти 4:0 — также напоминание о том, что в следующем году команде Юргена Клоппа может быть очень непросто сохранить титул.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru