Артета: "Для игрока мастерства Озила всего есть место"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его дверь для полузащитника Месута Озила по-прежнему открыта.

После возобновления сезона Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" и лишь однажды попал в заявку. Артета, в последнее время перешедший на игру по схеме 3-4-3, объяснял это тактическими соображениями и проблемами Месута со спиной.



Невольно кажется, что Артета подталкивает Озила, чья зарплата в 350 тысяч фунтов в неделю стала неподъемной ношей для клуба в условиях кризиса, к уходу, однако Микель отказывается ставить крест на будущем 31-летнего немца в "Арсенале".



"Игроки могут адаптироваться к различным схемам, а мы можем адаптировать схемы под различных игроков".



"Иногда дело не в том, во что мы хотим играть или как мы хотим играть. Иногда ты играешь, исходя из доступных тебе игроков. Ты должен отправлять их на правильные позиции в правильные моменты времени, чтобы хорошо играть и делать то, что требуется".



"Для игрока его мастерства всегда есть место", — сообщил Артета Evening Standard.