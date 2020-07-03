"Интер" обсуждает покупку Эмерсона

"Интер" вступил в переговоры с "Челси" о приобретении левого защитника Эмерсона Палмери.

После своего перехода из "Ромы" в январе 2018 Эмерсон так и не смог закрепиться в стартовом составе "синих".



В этом сезоне 25-летний Эмерсон сыграл 19 матчей, но после коронавирусной паузы лишь однажды появился на поле — против "Лестера" в Кубке Англии.



Sky Sports ожидает, что этим летом итальянец бразильского происхождения вернется в Серию А, и в данный момент наиболее вероятным направлением выглядит "Интер".



Ранее на текущей неделе команда Антонио Конте обзавелась правым защитником Ашрафом Хакими, купленным у "Реала", а теперь занялась укреплением противоположного фланга обороны и уже общается с "Челси".



Добавим, что "Челси" в свою очередь нацелен на левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, также держа в голове ряд альтернативных вариантов — вроде Люки Диня из "Эвертона".