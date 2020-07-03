Сульшера: "Для Гринвуда нет предела"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что для его юного нападающего Мейсона Гринвуда нет предела в развитии.

Именно 18-летний Гринвуд открыл счет в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (0:3) в минувший вторник.



Таким образом, на счету Гринвуда уже 13 голов за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований, и Сульшер уверен, что Мейсону по силам достичь любых высот.



"У нас неплохо получается обеспечивать его возможностями проявлять себя и игровым временем с течением сезона".



"Ему как молодому парню непросто. Он бы все еще мог играть за команду в молодежном Кубке Англии! Так что он молодой парень, за которым мы должны присматривать".



"Однако он проявляет себя, когда выходит на замену или в старте. Он значительно прибавил в этом сезоне, и для него нет предела. Все в его руках. Он знает, на что способен и что должен делать, чтобы продолжать играть. Мейсон значительно опережает меня в мои 18-19 лет", — цитирует Сульшера Sky Sports.