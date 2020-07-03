Новая домашняя форма "Эвертона" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Эвертона "Эвертон" представил домашнюю форму на сезон 2020/21 от своего нового технического спонсора Hummel.

Следующий сезон станет первым по контракту мерсисайдского клуба с датским брендом, который будет ежегодно платить за эту возможность около 10 миллионов фунтов.

Новая форма выполнена в классическом для "Эвертона" синем цвете, а ее отличительным знаком являются белые шевроны на плечах, которые также присутствуют на шортах.

Со следующего сезона у "ирисок" также меняется титульный спонсор. Таковым становится компания Cazoo, чья эмблема расположилась на фронтальной части игровых футболок.

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона

Новая домашняя форма Эвертона


Метки Hummel, форма, фото, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 14:00

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