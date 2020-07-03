Новая домашняя форма "Эвертона" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Эвертон" представил домашнюю форму на сезон 2020/21 от своего нового технического спонсора Hummel.

Следующий сезон станет первым по контракту мерсисайдского клуба с датским брендом, который будет ежегодно платить за эту возможность около 10 миллионов фунтов.



Новая форма выполнена в классическом для "Эвертона" синем цвете, а ее отличительным знаком являются белые шевроны на плечах, которые также присутствуют на шортах.



Со следующего сезона у "ирисок" также меняется титульный спонсор. Таковым становится компания Cazoo, чья эмблема расположилась на фронтальной части игровых футболок.































