"Челси" может отправить Кепу в аренду на следующий сезон

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард всерьез задумывается о том, чтобы отказаться от услуг голкипера Кепы Аррисабалаги в конце этого сезона.

Ранее в этом сезоне Кепа поплатился за свою плохую форму тем, что на несколько матчей уступил свое место в воротах ветерану Вилли Кабальеро.



Эта мера слегка взбодрила Аррисабалагу, но ненадолго. Лэмпарду так и не удалось добиться главного от Кепы — чтобы тот не просто избавился от ошибок в своей игре, а начал бы спасать команду.



В матче против "Вест Хэма" на текущей неделе (3:2) самый дорогой голкипер мира вновь сыграл невыразительно, пропустив три гола в свои ворота, и терпение Лэмпарда на исходе.



Два года назад "Челси" приобрел Аррисабалагу у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов, однако качество игры Кепы и экономический кризис не оставляют "Челси" никаких шансов продать голкипера за близкую к этой цену.



Как сообщает The Telegraph, выходом из ситуации может стать аренда. Уже несколько клубов Ла Лиги проявили интерес к тому, чтобы взять Аррисабалагу во временное пользование, однако для этого "синим" придется субсидировать часть зарплаты Кепы в 150 тыс. фунтов в неделю.



Пока у "Челси" нет явного кандидата на замену Кепе, однако в лице своего технического советника и бывшего голкипера Петра Чеха "синие" обладают идеальным человеком, чтобы найти правильного кандидата на столь ответственную роль.