"Челси" может отправить Кепу в аренду на следующий сезон
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард всерьез задумывается о том, чтобы отказаться от услуг голкипера Кепы Аррисабалаги в конце этого сезона.
Ранее в этом сезоне Кепа поплатился за свою плохую форму тем, что на несколько матчей уступил свое место в воротах ветерану Вилли Кабальеро.
Эта мера слегка взбодрила Аррисабалагу, но ненадолго. Лэмпарду так и не удалось добиться главного от Кепы — чтобы тот не просто избавился от ошибок в своей игре, а начал бы спасать команду.
В матче против "Вест Хэма" на текущей неделе (3:2) самый дорогой голкипер мира вновь сыграл невыразительно, пропустив три гола в свои ворота, и терпение Лэмпарда на исходе.
Два года назад "Челси" приобрел Аррисабалагу у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов, однако качество игры Кепы и экономический кризис не оставляют "Челси" никаких шансов продать голкипера за близкую к этой цену.
Как сообщает The Telegraph, выходом из ситуации может стать аренда. Уже несколько клубов Ла Лиги проявили интерес к тому, чтобы взять Аррисабалагу во временное пользование, однако для этого "синим" придется субсидировать часть зарплаты Кепы в 150 тыс. фунтов в неделю.
Пока у "Челси" нет явного кандидата на замену Кепе, однако в лице своего технического советника и бывшего голкипера Петра Чеха "синие" обладают идеальным человеком, чтобы найти правильного кандидата на столь ответственную роль.
03.07.2020 13:00
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А что изменится через год? Никто и не будет платить за него ни гроша. Это вратарский вариант Коутиньё.
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Отдельное "спасибо" носатой крысе Куртуа и лично Марине, за то, что до конца пыталась склонить этого урода к новому контракту, вместо того, чтобы планомерно начинать искать нового кипера.
Могли бы с Аллисоном сейчас играть и никаких проблем, сам был тоже не против, но решив бросить последние силы на уговор Тибо, включился Ливерпуль и забрал.
Облак сам не захотел перейти, хотя Челси был согласен заплатить отступные, не оставалось выбора как скоропостижно искать другие варианты и заплатить за Кепу столько. Конечно это не его вина, что за него столько заплатили, это вина исключительно клуба и менеджмента.
Кепа - средний вратарь, никогда не был топом, хотя возможно и были основания верить в это, но этих денег он и близко не стоит, максимум 40 миллионов. Не могла так психологически сильно сказаться история расставания с девушкой, в этом сезоне он вообще сам не свой, в прошлом хотя бы спасал там, где нужно было, в этом явный регресс.
Безусловно нужно что-то делать с защитой, потому что это пиздец откровенно говоря.
Из кандидатов можно выделить следующих:
Онана - считаю, что по уровню с Кепой одинаковые, тоже средний.
Ник Поуп - неплохой варик.
Дин Хендерсон вообще идеальным был бы на замену, но тут проблема: нужно смотреть в сторону Манчестера, заломят как минимум 40 миллионов фунтов. Но есть основания верить, потому что Оле доверяет Де Хеа, а Дин не хочет больше ждать или быть дублером, поэтому стоит попробовать.
Ареоля - хз что и говорить, неоднозначный вариант, но он тоже свободен и доступен для выбора.
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отправьте его в Якутию в тайгу, чтоб не выбрался оттуда никогда
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