Беллингем направляется в Дортмунд

Джуд Беллингем Дортмундская "Боруссия" находится на пороге приобретения полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.

Вопреки появившимся накануне в Германии слухам о том, что "Боруссия" уже согласовала с "Бирмингемом" стоимость Беллингема в размере 23 миллионов евро (20.7 млн. фунтов), BBC утверждает, что два клуба пока не ударили по рукам.

Однако сделка действительно близка, а Беллингем уже готов отправиться в Дортмунд, чтобы заключить пятилетний контракт. Благо на этой неделе Джуду исполнилось 17, и теперь он может получить статус профессионала.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев фаворитом в борьбе за Беллингема считался "Манчестер Юнайтед", который даже устроил для Джуда и его семьи экскурсию по своей тренировочной базе и встречу с сэром Алексом Фергюсоном.

Выбор Беллингема в пользу "Боруссии" связан в великолепной репутацией немецкого клуба по воспитанию молодых талантов. В первую очередь Джуда вдохновляет пример его соотечественника Джейдона Санчо, выросшего в одну из главных звезд Бундеслиги.


Метки Беллингем, Бирмингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 288

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliabiev 03.07.2020 12:19 # aliabiev
    Бд конечно молодцы, но это уже не футбольный клуб, который борется за титулы, а тупо бизнес проект который воспитывает молодежь и перепродает

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: