Беллингем направляется в Дортмунд
Дортмундская "Боруссия" находится на пороге приобретения полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.
Вопреки появившимся накануне в Германии слухам о том, что "Боруссия" уже согласовала с "Бирмингемом" стоимость Беллингема в размере 23 миллионов евро (20.7 млн. фунтов), BBC утверждает, что два клуба пока не ударили по рукам.
Однако сделка действительно близка, а Беллингем уже готов отправиться в Дортмунд, чтобы заключить пятилетний контракт. Благо на этой неделе Джуду исполнилось 17, и теперь он может получить статус профессионала.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев фаворитом в борьбе за Беллингема считался "Манчестер Юнайтед", который даже устроил для Джуда и его семьи экскурсию по своей тренировочной базе и встречу с сэром Алексом Фергюсоном.
Выбор Беллингема в пользу "Боруссии" связан в великолепной репутацией немецкого клуба по воспитанию молодых талантов. В первую очередь Джуда вдохновляет пример его соотечественника Джейдона Санчо, выросшего в одну из главных звезд Бундеслиги.
03.07.2020 12:00
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Бд конечно молодцы, но это уже не футбольный клуб, который борется за титулы, а тупо бизнес проект который воспитывает молодежь и перепродает
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