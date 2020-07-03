Беллингем направляется в Дортмунд

Дортмундская "Боруссия" находится на пороге приобретения полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.

Вопреки появившимся накануне в Германии слухам о том, что "Боруссия" уже согласовала с "Бирмингемом" стоимость Беллингема в размере 23 миллионов евро (20.7 млн. фунтов), BBC утверждает, что два клуба пока не ударили по рукам.



Однако сделка действительно близка, а Беллингем уже готов отправиться в Дортмунд, чтобы заключить пятилетний контракт. Благо на этой неделе Джуду исполнилось 17, и теперь он может получить статус профессионала.



Отметим, что на протяжении нескольких месяцев фаворитом в борьбе за Беллингема считался "Манчестер Юнайтед", который даже устроил для Джуда и его семьи экскурсию по своей тренировочной базе и встречу с сэром Алексом Фергюсоном.



Выбор Беллингема в пользу "Боруссии" связан в великолепной репутацией немецкого клуба по воспитанию молодых талантов. В первую очередь Джуда вдохновляет пример его соотечественника Джейдона Санчо, выросшего в одну из главных звезд Бундеслиги.