Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" близок к покупке Тиаго Алькантары. Антуан Гризманн может перебраться в Премьер-Лигу. "Манчестер Сити" составил шорт-лист по укреплению центра обороны. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" близок к покупке полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары. (Sport)



"Ливерпуль" заинтересован в голкипере "Трабзонспора" Угурджане Чакыре. (talkSPORT)



"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника Эрика Байи в аренду. (The Sun)



Покинувший "Юнайтед" свободным агентом полузащитник Анхель Гомес собирается продолжить карьеру за рубежом. (Manchester Evening News)



Дин Хендерсон предупредил "Юнайтед", что не готов ждать вечно, пока освободится место основного голкипера на "Олд Траффорд". (Daily Express)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" сделали запросы насчет нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна. (Mundo Deportivo)



В шорт-лист "Сити" по укреплению центра обороны вошли Калиду Кулибали из "Наполи", Пау Торрес из "Вильярреала" и Рубен Диаш из "Бенфики". (The Times)



Полузащитник "Челси" Жоржиньо, переставший играть после возобновления сезона, готов вернуться в Серию А. (Area Napoli)



"Севилья" готовит предложение по аренде голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. (The Sun)



"Челси" предложил своего защитника Курта Зума ПСЖ за 27 миллионов фунтов. (TF1)



"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за голкипера "Лилля" Майка Меньяна, оцениваемого в 16 млн. фунтов. (Le 10 Sport)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес интересуется полузащитником "Челси" Россом Баркли, который был его подопечным в "Эвертоне". (Daily Mirror)



Другое



Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказал "Бенфике", но все еще может прийти в "Ньюкасл". (Daily Star)



"Шеффилд Юнайтед" восстановил контроль над своим стадионом и своей тренировочной базой. (BBC)



"Юнайтед", "Сити" и "Вулверхэмптон" могут пропустить старт следующего сезона из-за выступлений в еврокубках. (The Sun)



Фаворитом следующего сезона Премьер-Лиги букмекеры считают "Сити". (Liverpool Echo)



Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд стал первым игроком Премьер-Лиги, отказавшимся носить эмблему Black Lives Matter, обосновав это тем, что кампанию BLM используют в политических целях. (The Telegraph)