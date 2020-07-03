Сане сменил "Манчестер Сити" на "Баварию"

Вингер Лерой Сане официально завершил свой переход из "Манчестер Сити" в "Баварию". Сделка оценивается в 54 миллиона фунтов, включая различные бонусы.

Сане выступал за "Сити" после своего перехода из "Шальке-04" в 2016 году, с тех пор выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Собирать вещи в Мюнхен Сане начал еще прошлым летом, когда "Бавария" развернула агрессивную кампанию по заманиванию своего соотечественника, но тот получил тяжелую травму колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа.



За прошедшее с тех пор время "Сити" так и не смог склонить Сане к новому контракту, а поскольку от действующего у Лероя оставался только один год, "горожане" были вынуждены пойти на сделку с "Баварией".



В "Баварии" игрок сборной Германии получил пятилетний контракт с зарплатой, которая оценивается в 385 тыс. фунтов в неделю — или 20 млн. фунтов в год. Также Сане положен приветственный бонус в 10 млн. фунтов, а еще 2 млн. фунтов Лерой будет получать ежегодно за использование своего образа.



"Бавария" сразу заплатит "Сити" 49 миллионов евро (44.1 млн. фунтов), но за счет бонусов сумма может вырасти до 60 млн. евро (54 млн. фунтов). Также "горожане" получат 10 процентов с последующей продажи Сане мюнхенцами.



Отметим, что изображения 24-летнего вингера в футболке "Баварии" начали появляться в социальных сетях еще накануне, из-за чего чемпионы Буднеслиги были вынуждены принести официальные извинения "Сити".