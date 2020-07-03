"Челси" сделает предложение по Хаверцу после финала Кубка Германии
"Челси" готовится вступить в борьбу за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца после Кубка Германии в ближайшую субботу.
Для "Байера" сезон 2019/20 завершится в субботу, когда Хаверц и партнеры сыграют в Берлине против "Баварии".
Как утверждает The Telegraph, "Челси" собирается сделать предложение по Каю вскоре после финала Кубка Германии.
21-летний немец находится "близко к вершине" списка трансферных целей Фрэнка Лэмпарда, а непопадание "Байера" в Лигу Чемпионов повышает шансы "синих" заполучить игрока.
"Байер" оценивает Хаверца, который также интересен "Баварии" и "Реалу", почти в 90 миллионов фунтов, однако "Челси" рассчитывает договориться на меньшую сумму.
03.07.2020 10:00
Просмотров: 655
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередного топаря подписывают пенсы. потом в витес отправят, через три года продадут за 30, а еще через год выкупят обратно за 100.
всегда так делают
(ответить)
Разве он стоит таких денег? Что то как то палевно. Парень может не выдержать давления из за ценника и обосрётся.
(ответить)
Есть в футболе такой прикол - не каждый тренер действительно способен собрать абсолютно новую команду. Все мечтают о перестройках и больших тратах, но, к сожалению, это часто приводит к провалам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий