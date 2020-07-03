"Челси" сделает предложение по Хаверцу после финала Кубка Германии

Кай Хаверц "Челси" готовится вступить в борьбу за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца после Кубка Германии в ближайшую субботу.

Для "Байера" сезон 2019/20 завершится в субботу, когда Хаверц и партнеры сыграют в Берлине против "Баварии".

Как утверждает The Telegraph, "Челси" собирается сделать предложение по Каю вскоре после финала Кубка Германии.

21-летний немец находится "близко к вершине" списка трансферных целей Фрэнка Лэмпарда, а непопадание "Байера" в Лигу Чемпионов повышает шансы "синих" заполучить игрока.

"Байер" оценивает Хаверца, который также интересен "Баварии" и "Реалу", почти в 90 миллионов фунтов, однако "Челси" рассчитывает договориться на меньшую сумму.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 10:00

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  1. j-silver 03.07.2020 10:52 # j-silver
    очередного топаря подписывают пенсы. потом в витес отправят, через три года продадут за 30, а еще через год выкупят обратно за 100.
    всегда так делают

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  2. sexan 03.07.2020 10:48 # sexan
    Разве он стоит таких денег? Что то как то палевно. Парень может не выдержать давления из за ценника и обосрётся.

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  3. vyrentz 03.07.2020 10:23 # vyrentz
    Есть в футболе такой прикол - не каждый тренер действительно способен собрать абсолютно новую команду. Все мечтают о перестройках и больших тратах, но, к сожалению, это часто приводит к провалам

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