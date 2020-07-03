"Челси" сделает предложение по Хаверцу после финала Кубка Германии

"Челси" готовится вступить в борьбу за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца после Кубка Германии в ближайшую субботу.

Для "Байера" сезон 2019/20 завершится в субботу, когда Хаверц и партнеры сыграют в Берлине против "Баварии".



Как утверждает The Telegraph, "Челси" собирается сделать предложение по Каю вскоре после финала Кубка Германии.



21-летний немец находится "близко к вершине" списка трансферных целей Фрэнка Лэмпарда, а непопадание "Байера" в Лигу Чемпионов повышает шансы "синих" заполучить игрока.



"Байер" оценивает Хаверца, который также интересен "Баварии" и "Реалу", почти в 90 миллионов фунтов, однако "Челси" рассчитывает договориться на меньшую сумму.