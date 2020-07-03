Гвардиола: "Де Брюйне — лучший полузащитник в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником в мире.

Накануне вечером Де Брюйне вдохновил "горожан" на победу 4:0 над "Ливерпулем". Кевин открыл счет с пенальти, а также поучаствовал в трех других голевых комбинациях.



Теперь Де Брюйне находится всего в двух результативных передачах от рекорда Тьерри Анри за сезон Премьер-Лиги (20), и Гвардиола просто восхищается подопечным.



"Он очень хороший игрок. Очень, очень хороший. У него есть нечто уникальное".



"Он бегает, он обладает видением игры. Прямо сейчас он также демонстрирует свой характер, забив четыре пенальти подряд, хотя у нас были проблемы с этим в нынешнем сезоне".



"Прямо сейчас он лучший на своей позиции в полузащите. Конечно, он может стать лучше. Как? Он знает", — цитирует Гвардиолу Goal.