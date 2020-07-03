Гвардиола: "Ливерпуль" приехал без пива в крови"
После победы 4:0 над "Ливерпулем" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что новоиспеченные чемпионы "выпили много пива" на прошлой неделе, но при этом исключил недостаточный настрой со стороны своего соперника.
Поражение "Сити" от "Челси" на прошлой неделе позволило "Ливерпулю" досрочно отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге, однако свой первый матч в новом статусе "красные" провалили, крупно уступив на "Этихад".
Гвардиола уверен, что "Ливерпуль" бурно отпраздновал чемпионство, однако не верит, что соперник его команды оказался не готов сыграть в полную силу.
"Это важная победа, особенно потому, что "Ливерпуль" был невероятно сосредоточен. Они даже не сказали нам спасибо за коридор почета — они просто были сосредоточены на игре. Поэтому они и являются чемпионами Европы и Премьер-Лиги".
"Он выпили много пива, но сюда они приехали без пива в своей крови. Поэтому мы заслуживаем похвалы. Это поможет нам, особенно против "Реала", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
03.07.2020 08:00
Просмотров: 1209
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Залупенсам на радость Ливерпуль проиграл 2-й раз за последний 60 матчей...
ну что ты будешь делать...
(ответить)
мокрая картонка, моченная.
(ответить)
вместо пива в их крови была моча
(ответить)
Что сказать? Нам уже на все игры будет как то параллельно, потому что этот сезон уже решен. Играем чисто на УРА! С чемпионством красные братья и сестра. остальные пожалуйста, закройте свои вонючие ротики, и молчи давитесь от зависти. Как сказал Пеп " Мы КОРОЛИ Англии, Европы, и Мира"
(ответить)
Топово обосолей картонных чемпиков
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий