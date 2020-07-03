Гвардиола: "Ливерпуль" приехал без пива в крови"

Хосеп Гвардиола После победы 4:0 над "Ливерпулем" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что новоиспеченные чемпионы "выпили много пива" на прошлой неделе, но при этом исключил недостаточный настрой со стороны своего соперника.

Поражение "Сити" от "Челси" на прошлой неделе позволило "Ливерпулю" досрочно отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге, однако свой первый матч в новом статусе "красные" провалили, крупно уступив на "Этихад".

Гвардиола уверен, что "Ливерпуль" бурно отпраздновал чемпионство, однако не верит, что соперник его команды оказался не готов сыграть в полную силу.

"Это важная победа, особенно потому, что "Ливерпуль" был невероятно сосредоточен. Они даже не сказали нам спасибо за коридор почета — они просто были сосредоточены на игре. Поэтому они и являются чемпионами Европы и Премьер-Лиги".

"Он выпили много пива, но сюда они приехали без пива в своей крови. Поэтому мы заслуживаем похвалы. Это поможет нам, особенно против "Реала", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 08:00

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  1. largo-winch 03.07.2020 09:26 # largo-winch
    Залупенсам на радость Ливерпуль проиграл 2-й раз за последний 60 матчей...
    ну что ты будешь делать...

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  2. shmanisa 03.07.2020 09:02 # shmanisa
    мокрая картонка, моченная.

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  3. j-silver 03.07.2020 08:21 # j-silver
    вместо пива в их крови была моча

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  4. auf 03.07.2020 08:21 # auf
    Что сказать? Нам уже на все игры будет как то параллельно, потому что этот сезон уже решен. Играем чисто на УРА! С чемпионством красные братья и сестра. остальные пожалуйста, закройте свои вонючие ротики, и молчи давитесь от зависти. Как сказал Пеп " Мы КОРОЛИ Англии, Европы, и Мира"

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  5. meshuggah 03.07.2020 08:11 # meshuggah
    Топово обосолей картонных чемпиков

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