Гвардиола: "Ливерпуль" приехал без пива в крови"

После победы 4:0 над "Ливерпулем" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что новоиспеченные чемпионы "выпили много пива" на прошлой неделе, но при этом исключил недостаточный настрой со стороны своего соперника.

Поражение "Сити" от "Челси" на прошлой неделе позволило "Ливерпулю" досрочно отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге, однако свой первый матч в новом статусе "красные" провалили, крупно уступив на "Этихад".



Гвардиола уверен, что "Ливерпуль" бурно отпраздновал чемпионство, однако не верит, что соперник его команды оказался не готов сыграть в полную силу.



"Это важная победа, особенно потому, что "Ливерпуль" был невероятно сосредоточен. Они даже не сказали нам спасибо за коридор почета — они просто были сосредоточены на игре. Поэтому они и являются чемпионами Европы и Премьер-Лиги".



"Он выпили много пива, но сюда они приехали без пива в своей крови. Поэтому мы заслуживаем похвалы. Это поможет нам, особенно против "Реала", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.