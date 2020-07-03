Клопп: "Я увидел блестящий настрой"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту настроя своей команды на матч против "Манчестер Сити".

В своем первом матче в качестве чемпиона Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение на "Этихад" со счетом 4:0.

Тем не менее, Клопп отвергает подозрения, что его команда не смогла сосредоточиться на матче после бурных празднований.

"Я увидел блестящий настрой. Я увидел бойцовских дух. Мы повели себя не как те, кто стали чемпионами неделю назад — но это не беда. Нам определенно не хватало подвижности, и в некоторых ситуациях 50 на 50 они соображали быстрее, чем мы".

"Он использовали свои моменты, а мы — нет. Конечно, "Сити" на 100 процентов заслуживает победу, но счет мог быть и 5:3. И все-таки он 4:0, а мы должны смириться", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 07:00

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  1. jjflash68 03.07.2020 07:42 # jjflash68
    Настрой может и был, но не было турнирной мотивации.

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  2. arhangel777 03.07.2020 07:29 # arhangel777
    Молодец Клопп, поддерживает команду как бы ни было. Но думаю все видели что команда приехала играть на расслабоне и с мыслью что все уже решено.

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