Клопп: "Я увидел блестящий настрой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту настроя своей команды на матч против "Манчестер Сити".

В своем первом матче в качестве чемпиона Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение на "Этихад" со счетом 4:0.



Тем не менее, Клопп отвергает подозрения, что его команда не смогла сосредоточиться на матче после бурных празднований.



"Я увидел блестящий настрой. Я увидел бойцовских дух. Мы повели себя не как те, кто стали чемпионами неделю назад — но это не беда. Нам определенно не хватало подвижности, и в некоторых ситуациях 50 на 50 они соображали быстрее, чем мы".



"Он использовали свои моменты, а мы — нет. Конечно, "Сити" на 100 процентов заслуживает победу, но счет мог быть и 5:3. И все-таки он 4:0, а мы должны смириться", — сообщил Клопп Sky Sports.