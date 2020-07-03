"Ливерпуль" сокрушительно проиграл первый матч как чемпион
"Ливерпуль" получил от "Манчестер Сити" коридор почета, а также четыре пропущенных гола, потерпев сокрушительное поражение в своем первом матче в статусе чемпиона Премьер-Лиги — 4:0.
Относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Эрик Гарсия, Фил Фоден и Родри, заменив Клаудио Браво, Николаса Отаменди, Давида Сильву и Рияда Махреза.
Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Кристал Пэлас" (4:0).
Уже в самом начале матча Габриэль Жезус реализовал выход один на один, но гол не был засчитан из-за офсайда. Гости ответили ударом Мохамеда Салаха и добиванием Роберто Фирмино, но Эдерсон оба раза был на высоте.
На 18-й минуте Жезус, получив великолепную передачу от Кевина Де Брюйне, снова отправился на свидание с Алиссоном, но на сей раз не смог переиграть своего партнера по сборной Бразилии. Впрочем, это было неважно — Габриэль угодил в офсайд.
Спустя минуту Салах сместился вдоль линии штрафной и пробил — штанга!
На 24-й минуте Джо Гомес завалил Рахима Стерлинга в своей штрафной, и рефери справедливо назначил пенальти. Де Брюйне не оставил шансов Алиссону — 1:0.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но на 35-й минуте нарвался на контратаку. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Стерлинга, который одним касанием укротил мяч, а вторым пробил между ног Гомесу — 2:0.
До перерыва "Сити" успел сделать счет разгромным. Перед самым перерывом Фоден сыграл в стенку с Де Брюйне, после чего пробил над присевшим Алиссоном — 3:0.
В перерыве Юрген Клопп заменил провалившего игру Гомеса на Алекса Окслейд-Чемберлена, но первыми во втором тайме свое слово сказали хозяева. После удара Стерлинга с линии штрафной и рикошета от Фабиньо мяч слегка разминулся с углом ворот.
В следующей атаке Виргил Ван Дейк остановил мяч на самой линии ворот после удара Фодена.
Резво начав второй тайм, "Сити" чуть отступил, но после небольшой паузы снова наказал соперника. На 66-й минуте "горожане" доставили мяч в штрафную на Стерлинга, тот на противоходе ушел от Энди Робертсона и нанес удар, а Окслейд-Чемберлен подправил мяч в свои ворота — 4:0.
В остатке матча гостям так и не удалось размочить счет, несмотря на несколько подходов. А вот хозяева на исходе компенсированного времени вроде бы забили пятый гол, однако взятие ворот Рияда Махреза было отменено из-за игры рукой.
Похмельное настроение после долгожданного чемпионства не позволило "Ливерпулю" должным образом настроиться на этот матч, тогда как "Сити", битый на прошлой неделе "Челси", отнесся к игре со всей серьезностью.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
03.07.2020 00:10
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Последние комментарии:
пару дней назад Пеп обещал коридор счастья для лузеров... портовые нахваливали Пепа аки отца родного... Пеп размазал неправдушных как дерьмо по стенке привокзального сартира... откамасутрил как простых гондурасов... и добро пожаловать по коридору полного счастья...
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Колбасники, как на вкус?
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Разбаловал всех ЛФК...А по сути мы то кризисный клуб - но выиграли чемпионат на с +20 отрывом.
ДА и по правде сегодня МС фартило и была легкость во всем.
Забивали все что не зашло бы в других матчах.
Был бы Матип и наверное ничейка 1-1.
А так надо быть с командой после поражений.Они нужны -иначе зачем тогда всякие Кулибали, да Вернеры - когда ты ебашишь 25 матчей подряд без поражений.
Победа 3-0 над МС ничего бы ЛФК не дала в плане роста.А вот поражение - дало напоминание, что МС не слаб, а ЛФк был в 2 раза лучше и выдал 200%, а МС выдал только 100% в этом сезоне(а этого САФу хватало для побед почти всегда).
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как вам натюрморт ... у кромки поля мега гений футбола и межгалактический физручёк с рожей, как будто ему в очко засунули морковку и геморрой её жуёт... приятного аппетита на следующие 30 лет!
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Стерлинг после 4:0 с «Ливерпулем»: «Новый сезон начинается сегодня, и мы молодцы»
лол, дайте им уже микимаус кап))
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Сцук, Уотфорд 0-3, сити 0-5, лючие
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Такссс.... Всё идет по плану - одним подарили 3 очка, чтобы лысого не уволили и поверили, что сосики больше конкурентоспособны, чем не-....
Кто там следующие? Вилла?
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с марта месяца говорю, что "чемпион" не правдушный, лузерпуль уже тогда начал сыпаться и не дай им передых больше 3-х месяцев ещё неизвестно чем АПЛ закончился...
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Разгромили Ливерпуль и сократили отставание на 20 очков. Хахаха
(ответить)
Действующие чемпионы Англии, Европы и Мира.
Ага, расскажите мне о слабом Ливерпуле, когда будете гораздо ближе к ним, чем к 20-ой команде)))
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Устроили чемпионский коридор и выeбали. МС настоящие джентльмены.
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я счастлив что живу в эпоху лучей команды в истории апл и вообще мироваго футбича. видеть подобные матчи в исполнении ливерки одно удовольствие.
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Норм многоходовочка от Клоппа, позволил Сити разгромить основу после праздника, что бы те упали с небес на землю.
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это просто эпик гегемония, только гегемон мог выйти основой только для того чтобы пройтись по чемпионскому коридору и на расслабоне нассать на потуги евроимпотентов и безнадёжных отставших показывая полное пренебрежение к статусу матча, это как Айверсон переступавший через Т.Лью, только всей командой. и по делу, после просраной войны пусть помахают кулаками, деткам слёзы надо как-то вытереть.
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ЛИВЕРПЯТЬ.
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Очень странно видеть подобный матч, конечно. Многие клубы брали АПЛ в первый раз/в первый раз за многое время, но чет не помню таких провалов
в чемпионском матче.
Как-то не солидно.
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Отвечаю пацаны, мы бухали!! Никто не тренировался! Сегодня тоже бухаем. Пока
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В такие моменты заново переоцениваешь достижение invincibles
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по-королевски пустили по коридору новоявленного пичинёна
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Отныне Ливерпуль умеет грамотно расставлять приоритеты. Ну могли бы и выиграть, только кому было бы лучше от рядовой победы над Сити?
А так молодёжь проверили, обошлось без травм основы (Сити очень сильно был настроен играть грязно), нужно готовиться к следующему сезону, начнётся он ой как скоро.
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