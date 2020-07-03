"Ливерпуль" сокрушительно проиграл первый матч как чемпион

Рахим Стерлинг "Ливерпуль" получил от "Манчестер Сити" коридор почета, а также четыре пропущенных гола, потерпев сокрушительное поражение в своем первом матче в статусе чемпиона Премьер-Лиги — 4:0.

Относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Эрик Гарсия, Фил Фоден и Родри, заменив Клаудио Браво, Николаса Отаменди, Давида Сильву и Рияда Махреза.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Кристал Пэлас" (4:0).

Уже в самом начале матча Габриэль Жезус реализовал выход один на один, но гол не был засчитан из-за офсайда. Гости ответили ударом Мохамеда Салаха и добиванием Роберто Фирмино, но Эдерсон оба раза был на высоте.

На 18-й минуте Жезус, получив великолепную передачу от Кевина Де Брюйне, снова отправился на свидание с Алиссоном, но на сей раз не смог переиграть своего партнера по сборной Бразилии. Впрочем, это было неважно — Габриэль угодил в офсайд.

Спустя минуту Салах сместился вдоль линии штрафной и пробил — штанга!

На 24-й минуте Джо Гомес завалил Рахима Стерлинга в своей штрафной, и рефери справедливо назначил пенальти. Де Брюйне не оставил шансов Алиссону — 1:0.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но на 35-й минуте нарвался на контратаку. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Стерлинга, который одним касанием укротил мяч, а вторым пробил между ног Гомесу — 2:0.

До перерыва "Сити" успел сделать счет разгромным. Перед самым перерывом Фоден сыграл в стенку с Де Брюйне, после чего пробил над присевшим Алиссоном — 3:0.

В перерыве Юрген Клопп заменил провалившего игру Гомеса на Алекса Окслейд-Чемберлена, но первыми во втором тайме свое слово сказали хозяева. После удара Стерлинга с линии штрафной и рикошета от Фабиньо мяч слегка разминулся с углом ворот.

В следующей атаке Виргил Ван Дейк остановил мяч на самой линии ворот после удара Фодена.

Резво начав второй тайм, "Сити" чуть отступил, но после небольшой паузы снова наказал соперника. На 66-й минуте "горожане" доставили мяч в штрафную на Стерлинга, тот на противоходе ушел от Энди Робертсона и нанес удар, а Окслейд-Чемберлен подправил мяч в свои ворота — 4:0.

В остатке матча гостям так и не удалось размочить счет, несмотря на несколько подходов. А вот хозяева на исходе компенсированного времени вроде бы забили пятый гол, однако взятие ворот Рияда Махреза было отменено из-за игры рукой.

Похмельное настроение после долгожданного чемпионства не позволило "Ливерпулю" должным образом настроиться на этот матч, тогда как "Сити", битый на прошлой неделе "Челси", отнесся к игре со всей серьезностью.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2020 00:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kojan 03.07.2020 01:12 # kojan
    пару дней назад Пеп обещал коридор счастья для лузеров... портовые нахваливали Пепа аки отца родного... Пеп размазал неправдушных как дерьмо по стенке привокзального сартира... откамасутрил как простых гондурасов... и добро пожаловать по коридору полного счастья...

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  2. leon-britton 03.07.2020 01:08 # leon-britton
    Колбасники, как на вкус?

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  3. skychnie-oboi 03.07.2020 00:53 # skychnie-oboi
    Разбаловал всех ЛФК...А по сути мы то кризисный клуб - но выиграли чемпионат на с +20 отрывом.

    ДА и по правде сегодня МС фартило и была легкость во всем.
    Забивали все что не зашло бы в других матчах.
    Был бы Матип и наверное ничейка 1-1.

    А так надо быть с командой после поражений.Они нужны -иначе зачем тогда всякие Кулибали, да Вернеры - когда ты ебашишь 25 матчей подряд без поражений.

    Победа 3-0 над МС ничего бы ЛФК не дала в плане роста.А вот поражение - дало напоминание, что МС не слаб, а ЛФк был в 2 раза лучше и выдал 200%, а МС выдал только 100% в этом сезоне(а этого САФу хватало для побед почти всегда).

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  4. kojan 03.07.2020 00:45 # kojan
    как вам натюрморт ... у кромки поля мега гений футбола и межгалактический физручёк с рожей, как будто ему в очко засунули морковку и геморрой её жуёт... приятного аппетита на следующие 30 лет!

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  5. contrario 03.07.2020 00:37 # contrario
    Стерлинг после 4:0 с «Ливерпулем»: «Новый сезон начинается сегодня, и мы молодцы»

    лол, дайте им уже микимаус кап))

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  6. mixmaster 03.07.2020 00:37 # mixmaster
    Сцук, Уотфорд 0-3, сити 0-5, лючие

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  7. bushwacka 03.07.2020 00:36 # bushwacka
    Такссс.... Всё идет по плану - одним подарили 3 очка, чтобы лысого не уволили и поверили, что сосики больше конкурентоспособны, чем не-....

    Кто там следующие? Вилла?

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  8. kojan 03.07.2020 00:34 # kojan
    с марта месяца говорю, что "чемпион" не правдушный, лузерпуль уже тогда начал сыпаться и не дай им передых больше 3-х месяцев ещё неизвестно чем АПЛ закончился...

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  9. alexander-arnold 03.07.2020 00:31 # alexander-arnold
    Разгромили Ливерпуль и сократили отставание на 20 очков. Хахаха

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  10. ian 03.07.2020 00:30 # ian
    Действующие чемпионы Англии, Европы и Мира.
    Ага, расскажите мне о слабом Ливерпуле, когда будете гораздо ближе к ним, чем к 20-ой команде)))

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  11. billy-bones 03.07.2020 00:27 # billy-bones
    Устроили чемпионский коридор и выeбали. МС настоящие джентльмены.

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  12. sir-alexferguson 03.07.2020 00:26 # sir-alexferguson
    я счастлив что живу в эпоху лучей команды в истории апл и вообще мироваго футбича. видеть подобные матчи в исполнении ливерки одно удовольствие.

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  13. dexter 03.07.2020 00:25 # dexter
    Норм многоходовочка от Клоппа, позволил Сити разгромить основу после праздника, что бы те упали с небес на землю.

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  14. contrario 03.07.2020 00:25 # contrario
    это просто эпик гегемония, только гегемон мог выйти основой только для того чтобы пройтись по чемпионскому коридору и на расслабоне нассать на потуги евроимпотентов и безнадёжных отставших показывая полное пренебрежение к статусу матча, это как Айверсон переступавший через Т.Лью, только всей командой. и по делу, после просраной войны пусть помахают кулаками, деткам слёзы надо как-то вытереть.

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  15. chelsea2009 03.07.2020 00:25 # chelsea2009
    ЛИВЕРПЯТЬ.

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  16. imf-tau 03.07.2020 00:25 # imf-tau
    Очень странно видеть подобный матч, конечно. Многие клубы брали АПЛ в первый раз/в первый раз за многое время, но чет не помню таких провалов
    в чемпионском матче.

    Как-то не солидно.

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  17. alexander-arnold 03.07.2020 00:24 # alexander-arnold
    Отвечаю пацаны, мы бухали!! Никто не тренировался! Сегодня тоже бухаем. Пока

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  18. mixmaster 03.07.2020 00:23 # mixmaster
    В такие моменты заново переоцениваешь достижение invincibles

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  19. lfcynwa 03.07.2020 00:22 # lfcynwa
    по-королевски пустили по коридору новоявленного пичинёна

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  20. chronicle 03.07.2020 00:22 # chronicle
    Отныне Ливерпуль умеет грамотно расставлять приоритеты. Ну могли бы и выиграть, только кому было бы лучше от рядовой победы над Сити?
    А так молодёжь проверили, обошлось без травм основы (Сити очень сильно был настроен играть грязно), нужно готовиться к следующему сезону, начнётся он ой как скоро.

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