"Ливерпуль" сокрушительно проиграл первый матч как чемпион

"Ливерпуль" получил от "Манчестер Сити" коридор почета, а также четыре пропущенных гола, потерпев сокрушительное поражение в своем первом матче в статусе чемпиона Премьер-Лиги — 4:0.

Относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Эрик Гарсия, Фил Фоден и Родри, заменив Клаудио Браво, Николаса Отаменди, Давида Сильву и Рияда Махреза.



Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Кристал Пэлас" (4:0).



Уже в самом начале матча Габриэль Жезус реализовал выход один на один, но гол не был засчитан из-за офсайда. Гости ответили ударом Мохамеда Салаха и добиванием Роберто Фирмино, но Эдерсон оба раза был на высоте.



На 18-й минуте Жезус, получив великолепную передачу от Кевина Де Брюйне, снова отправился на свидание с Алиссоном, но на сей раз не смог переиграть своего партнера по сборной Бразилии. Впрочем, это было неважно — Габриэль угодил в офсайд.



Спустя минуту Салах сместился вдоль линии штрафной и пробил — штанга!



На 24-й минуте Джо Гомес завалил Рахима Стерлинга в своей штрафной, и рефери справедливо назначил пенальти. Де Брюйне не оставил шансов Алиссону — 1:0.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но на 35-й минуте нарвался на контратаку. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Стерлинга, который одним касанием укротил мяч, а вторым пробил между ног Гомесу — 2:0.



До перерыва "Сити" успел сделать счет разгромным. Перед самым перерывом Фоден сыграл в стенку с Де Брюйне, после чего пробил над присевшим Алиссоном — 3:0.



В перерыве Юрген Клопп заменил провалившего игру Гомеса на Алекса Окслейд-Чемберлена, но первыми во втором тайме свое слово сказали хозяева. После удара Стерлинга с линии штрафной и рикошета от Фабиньо мяч слегка разминулся с углом ворот.



В следующей атаке Виргил Ван Дейк остановил мяч на самой линии ворот после удара Фодена.



Резво начав второй тайм, "Сити" чуть отступил, но после небольшой паузы снова наказал соперника. На 66-й минуте "горожане" доставили мяч в штрафную на Стерлинга, тот на противоходе ушел от Энди Робертсона и нанес удар, а Окслейд-Чемберлен подправил мяч в свои ворота — 4:0.



В остатке матча гостям так и не удалось размочить счет, несмотря на несколько подходов. А вот хозяева на исходе компенсированного времени вроде бы забили пятый гол, однако взятие ворот Рияда Махреза было отменено из-за игры рукой.



Похмельное настроение после долгожданного чемпионства не позволило "Ливерпулю" должным образом настроиться на этот матч, тогда как "Сити", битый на прошлой неделе "Челси", отнесся к игре со всей серьезностью.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче