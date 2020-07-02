Артета предостерег "Арсенал" от продажи луших игроков

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не имеет права продавать своих лучших игроков.

Вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставят "Арсенал" в очень затруднительное финансовое положение.



Фанаты опасаются, что это положение заставит клуб продать игроков вроде Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Маттео Гендузи летом, однако Артета предупреждает, что в таком случае "канониры" не смогут двигаться вперед.



"Мы не можем быть командой, которой приходится продавать своего лучшего игрока, чтобы иметь возможность укрепить состав. Это не подлежит сомнению".



"Мы не знаем, каким будет рынок. Мы наблюдаем различные вещи. "Челси" стоит особняком, как и "Бавария, которая ведет себя очень агрессивно".



"Естественно, у нас есть различные сценарии, которые зависят от наших возможностей. В данный момент уровень неопределенности все еще высок. Также многое в финансовом отношении будет зависеть от того, как мы завершим сезон. Мы должны быть терпеливы. Время покажет", — цитирует Артету Goal.