"Тоттенхэм" с треском провалился в Шеффилде

"Тоттенхэм" практически лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов, с треском проиграв "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "клинков" появился Бен Осборн, расположившись в полузащите рядом с Сандером Берге.



У "шпор" лишь Стивен Бергвейн заменил Деле Алли.



Первые полчаса команды просто присматривались друг к другу. Опасные моменты отсутствовали напрочь, если не считать разминочный удар полузащитника гостей Муссы Сиссоко с дистанции.



А на 31-й минуте хозяева внезапно открыли счет. Крис Бэшем, оказавшись внутри штрафной, отбросил мяч назад Берге, который улучшил свою позицию и расстрелял ворота — 1:0.



Ответ "Тоттенхэма" последовал немедленно. Лукас Моура протащил мяч веред и упал, однако находившийся поблизости Харри Кейн подхватил снаряд, вошел в штрафную, легко убрал Бэшема и поразил дальний угол ворот. Однако гол не был засчитан — система VAR определила, что Моура, падая, невольно коснулся мяча рукой.



Столь вопиющая несправедливость разозлила "шпор", которые очень активно провели остаток тайма, но продавить "Шеффилд" не смогли.



Во втором тайме "шпоры" продолжили оказывать давление, но "клинки" огрызнулись раз, а на второй забили. Это Лис Муссе из центра вратарской без какого-либо сопротивления замкнул прострел Осборна — 2:0.



Спустя восемь минут Танги Ндомбеле кинжальной вертикальной передачей нашел в штрафной Кейна, который подсек мяч перед голкипером, однако и этот гол Харри был отменен — офсайд.



В концовке матча гости уже почти не сопротивлялись, а на 84-й минуте пропустили еще раз. Это Олли Макберни пробил из пределов вратарской площади после короткой передачи партнера — 3:0.



На последней минуте Кейн все-таки забил свой гол, откликнувшись на скидку Сон Хен Мина вдоль ворот — 3:1. Однако это уже ничего не изменило.



"Тоттенхэм" провел удручающий матч с точки зрения игры в обороне. Вратарская и штрафная площади "шпор" стали проходным двором. "Шеффилд Юнайтед" одержал свою первую победу после паузы и повысил свои шансы на попадание в еврокубки.



"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче