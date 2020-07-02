"Тоттенхэм" с треском провалился в Шеффилде

Харри Кейн "Тоттенхэм" практически лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов, с треском проиграв "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "клинков" появился Бен Осборн, расположившись в полузащите рядом с Сандером Берге.

У "шпор" лишь Стивен Бергвейн заменил Деле Алли.

Первые полчаса команды просто присматривались друг к другу. Опасные моменты отсутствовали напрочь, если не считать разминочный удар полузащитника гостей Муссы Сиссоко с дистанции.

А на 31-й минуте хозяева внезапно открыли счет. Крис Бэшем, оказавшись внутри штрафной, отбросил мяч назад Берге, который улучшил свою позицию и расстрелял ворота — 1:0.

Ответ "Тоттенхэма" последовал немедленно. Лукас Моура протащил мяч веред и упал, однако находившийся поблизости Харри Кейн подхватил снаряд, вошел в штрафную, легко убрал Бэшема и поразил дальний угол ворот. Однако гол не был засчитан — система VAR определила, что Моура, падая, невольно коснулся мяча рукой.

Столь вопиющая несправедливость разозлила "шпор", которые очень активно провели остаток тайма, но продавить "Шеффилд" не смогли.

Во втором тайме "шпоры" продолжили оказывать давление, но "клинки" огрызнулись раз, а на второй забили. Это Лис Муссе из центра вратарской без какого-либо сопротивления замкнул прострел Осборна — 2:0.

Спустя восемь минут Танги Ндомбеле кинжальной вертикальной передачей нашел в штрафной Кейна, который подсек мяч перед голкипером, однако и этот гол Харри был отменен — офсайд.

В концовке матча гости уже почти не сопротивлялись, а на 84-й минуте пропустили еще раз. Это Олли Макберни пробил из пределов вратарской площади после короткой передачи партнера — 3:0.

На последней минуте Кейн все-таки забил свой гол, откликнувшись на скидку Сон Хен Мина вдоль ворот — 3:1. Однако это уже ничего не изменило.

"Тоттенхэм" провел удручающий матч с точки зрения игры в обороне. Вратарская и штрафная площади "шпор" стали проходным двором. "Шеффилд Юнайтед" одержал свою первую победу после паузы и повысил свои шансы на попадание в еврокубки.

"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. electric 02.07.2020 22:41 # electric
    Посмотрите на ипало стерляди)))

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  2. skychnie-oboi 02.07.2020 22:41 # skychnie-oboi
    Гомес такой глупый и неопытный.

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  3. flanglevi 02.07.2020 22:41 # flanglevi
    против бомжей радоваться тащем то

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  4. contrario 02.07.2020 22:41 # contrario
    сити не может, пенка поможет

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  5. narcot 02.07.2020 22:41 # narcot
    Опять сито зеропуков окропило

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  6. j-silver 02.07.2020 22:41 # j-silver
    О пеначка

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  7. scholes22 02.07.2020 22:41 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  8. chronicle 02.07.2020 22:40 # chronicle
    А как болельщики Сити радуются то!

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  9. red-devil-4ever 02.07.2020 22:40 # red-devil-4ever
    Гомез руками куда полез))

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  10. flanglevi 02.07.2020 22:39 # flanglevi
    оп оп и команда Гуардиолы не дает бомжам мячик

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  11. red-devil-4ever 02.07.2020 22:38 # red-devil-4ever
    имхо из нынешнего Сити в состав Лфк вошли бы только Кдб и Агуэро

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  12. j-silver 02.07.2020 22:36 # j-silver
    Сало должен был карать

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  13. j-silver 02.07.2020 22:34 # j-silver
    Жизуз второй раз офоршмачился

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  14. anabanana94 02.07.2020 22:32 # anabanana94
    ПОЧЕТТИНО ИН!

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  15. flanglevi 02.07.2020 22:31 # flanglevi
    бомжики революцию решили устроить против буржуев?

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  16. anabanana94 02.07.2020 22:30 # anabanana94
    myu99

    какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел

    Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579

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  17. anabanana94 02.07.2020 22:29 # anabanana94
    Пиздец, даже не верится, что мы не попадаем в ЛЧ.. эх!

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  18. faridmyu90 02.07.2020 22:27 # faridmyu90
    Аж противно на голубятних смотрет говно клуб таким он и остался

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  19. chelsiukpro 02.07.2020 22:25 # chelsiukpro
    Эдерсон молодец! Наш Кепа пустил бы уже после такой атаки...

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  20. flanglevi 02.07.2020 22:25 # flanglevi
    а чей то ситюки позволяют скаузерам?Давайте давите уже этих нищих

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