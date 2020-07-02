Уорнок советует Клоппу подписать Обамеянга

Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок рекомендовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу подписать нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Клопп, ранее этим летом упустивший нападающего Тимо Вернера, прекрасно знаком с Обамеянгом по совместной работе в дортмундской "Боруссии".



Сейчас Обамеянг уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Арсеналом", и Уорнок видит в этом прекрасную возможность для "Ливерпуля" заполучить проверенного бомбардира, тогда как сам Пьер-Эмерик смог бы удовлетворить на "Энфилде" свои спортивные амбиции.



"На месте Клоппа я бы обратился насчет него, учитывая его истекающий через год контракт".



"Ты не можешь не хотеть обладать бомбардиром, который способен как выходить со скамейки, так и играть в основе. Он изменит облик нападения, ему не потребуется время на адаптацию, потому что он проверенный игрок. Он знает тренера, а тренер знает, на что он способен".



"Он будет получать большую зарплату, но его приглашение не будет стоить вам больших денег ввиду истекающего контракта и его возраста".



"Понравилось бы Обамеянгу перейти в клуб вроде "Ливерпуля", "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"? Быть членом команды в 31 год, сражаться за победу в Лиге Чемпионов, сражаться за победу в лиге, выигрывать трофеи вместе с одним из этих трех клубов — он определенно бы хотел этого на закате своей карьеры".



Какое это будет резюме, если к окончанию своей карьеры он поиграет за один из этих клубов, а также за "Арсенал" и дортмундскую "Боруссию"! — сообщил Уорнок BBC Radio 5 Live.