Мерсон: "Озил — один из худших в мире по игре без мяча"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал полузащитника "Арсенала" Месута Озила одним из худших игроков в мире по игре без мяча.

После возобновления сезона Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал", лишь однажды попав в заявку команды Микеля Артеты.



Мерсон объясняет проблемы Месута тем, что 31-летний немец просто по своему стилю не соответствует "Арсеналу".



"Думаю, Озил — это яркий пример игрока, который должен выступать за сильную команду. За команду, которая является одной из лучших и доминирует в матчах. Он должен выступать за успешную команду".



"Он не может играть за этот "Арсенал", и вот почему: ему уже 30, и он не будет менять свою игру, а "Арсенал" не будет подстраиваться под него".



"Он не возвращается назад, преследуя игроков. Он пригодился бы в команде, которая каждую неделю владеет мячом 70 процентов времени. Когда рядом есть достойные игроки, он будет играть".



"Все мы знаем, как играет Озил. Ты даешь ему мяч, а он найдет передачей, кого нужно. Если у тебя нет мяча, он не будет его отбирать. Ни любовь к клубу, ни деньги не заставят его это делать, ему это не интересно. Как можно было назначить кому-то зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, когда все мы знаем о его стиле игры?"



"Если у него нет мяча, он один из худших игроков в мире! Я осмелюсь сказать это. Назовите мне игрока, который играет хуже, когда его команда не владеет мячом".



"Я никогда не видел никого другого, кто был бы столь же равнодушен, когда его команда не владеет мячом. В конце концов это вредит тебе", — сообщил Мерсон Sky Sports.