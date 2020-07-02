Леон Бэйли рвется в Премьер-Лигу

Вингер "Байера" Леон Бэйли надеется перебраться в Премьер-Лигу уже этим летом.

Несмотря на то, что от контракта Бэйли в Леверкузене остается еще три года, Леон доступен для трансфера за относительно скромную сумму в 20-30 миллионов фунтов.



22-летний игрок сборной Ямайки хочет поскорее уехать в Премьер-Лигу и с недавних пор сотрудничает с агентством Colossal Sports Management, которое также представляет интересы вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.



В ближайшую субботу "Байер" проведет финал Кубка Германии против "Баварии", и матч в Берлине, как сообщает Sky Sports, собираются посетить скауты "Сити", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона", чтобы посмотреть Бэйли в деле.



Добавим, что в январе 2017 "Байер" потратил 12.5 млн. фунтов на приобретение Бэйли у "Генка". С тех пор Леон забил 19 голов в 89 матчах Бундеслиги, включая пять в этом сезоне.