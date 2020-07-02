Беллерин все еще надеется, что "Арсенал" попадет в Лигу Чемпионов

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что его команда не попрощалась с надеждой пробиться в Лигу Чемпионов.

Победа 4:0 над безнадежным "Норвичем" накануне стала третьей подряд для "Арсенала" с учетом всех соревнований. "Канониры" поднялись на седьмое место в Премьер-Лиге и теперь находятся в восьми очках позади четвертого "Челси".

Для попадания в Лигу Чемпионов может хватить и пятого места, если дисквалификация "Манчестер Сити" останется в силе, а до этого места "Арсеналу" всего шесть очков, поэтому Беллерин и партнеры не теряют надежду.

"Для нас путевка в Лигу Чемпионов является целью с начала сезона. Мы не лучшим образом возобновили сезон Премьер-Лиги, однако мы очень упорно работали весь карантин — не только физически, но и тактически".

"Думаю, мы просто нуждались в этих матчах, чтобы применить все свои новые концепции на поле. Медленно, но верно мы это делаем, и мы прибавляем".

"После "Брайтона" мы осознали, что нам нужно быть агрессивнее, мы должны быть лучше в дуэлях. В последних матчах мы исправили это, и мы хотим идти в борьбу", — цитирует Беллерина Evening Standard.


Метки Арсенал, Беллерин, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 429

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ben-arfa 02.07.2020 19:02 # ben-arfa
    Господи, я с 2007-го года болею за этот гeй-клуб и на моей памяти еще НИ РАЗУ не было такого, чтобы футболисты просто ИГРАЛИ, а не пиздeли про покер и свои амбиции. Причем после каждого такого интервью как по заказу происходит крупный влёт, можно озолотиться если ставить против Арсенала в такие моменты. Позорные гoмoceки, а не игроки!

    (ответить)

  2. jt266 02.07.2020 18:40 # jt266
    дядькам лучше думать о том как в топ 10 попасть,а тут о какомто еще лЧ заикаются )))смешные))

    (ответить)

  3. unclearness 02.07.2020 18:04 # unclearness
    Для етого нужно по меньше 3,14издеть, и по больше работать
    Гаражные залупенсы етому подтверждение, уже докукарекались вчера

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: