Беллерин все еще надеется, что "Арсенал" попадет в Лигу Чемпионов

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что его команда не попрощалась с надеждой пробиться в Лигу Чемпионов.

Победа 4:0 над безнадежным "Норвичем" накануне стала третьей подряд для "Арсенала" с учетом всех соревнований. "Канониры" поднялись на седьмое место в Премьер-Лиге и теперь находятся в восьми очках позади четвертого "Челси".



Для попадания в Лигу Чемпионов может хватить и пятого места, если дисквалификация "Манчестер Сити" останется в силе, а до этого места "Арсеналу" всего шесть очков, поэтому Беллерин и партнеры не теряют надежду.



"Для нас путевка в Лигу Чемпионов является целью с начала сезона. Мы не лучшим образом возобновили сезон Премьер-Лиги, однако мы очень упорно работали весь карантин — не только физически, но и тактически".



"Думаю, мы просто нуждались в этих матчах, чтобы применить все свои новые концепции на поле. Медленно, но верно мы это делаем, и мы прибавляем".



"После "Брайтона" мы осознали, что нам нужно быть агрессивнее, мы должны быть лучше в дуэлях. В последних матчах мы исправили это, и мы хотим идти в борьбу", — цитирует Беллерина Evening Standard.