Беллерин все еще надеется, что "Арсенал" попадет в Лигу Чемпионов
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что его команда не попрощалась с надеждой пробиться в Лигу Чемпионов.
Победа 4:0 над безнадежным "Норвичем" накануне стала третьей подряд для "Арсенала" с учетом всех соревнований. "Канониры" поднялись на седьмое место в Премьер-Лиге и теперь находятся в восьми очках позади четвертого "Челси".
Для попадания в Лигу Чемпионов может хватить и пятого места, если дисквалификация "Манчестер Сити" останется в силе, а до этого места "Арсеналу" всего шесть очков, поэтому Беллерин и партнеры не теряют надежду.
"Для нас путевка в Лигу Чемпионов является целью с начала сезона. Мы не лучшим образом возобновили сезон Премьер-Лиги, однако мы очень упорно работали весь карантин — не только физически, но и тактически".
"Думаю, мы просто нуждались в этих матчах, чтобы применить все свои новые концепции на поле. Медленно, но верно мы это делаем, и мы прибавляем".
"После "Брайтона" мы осознали, что нам нужно быть агрессивнее, мы должны быть лучше в дуэлях. В последних матчах мы исправили это, и мы хотим идти в борьбу", — цитирует Беллерина Evening Standard.
02.07.2020 18:00
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Последние комментарии:
Господи, я с 2007-го года болею за этот гeй-клуб и на моей памяти еще НИ РАЗУ не было такого, чтобы футболисты просто ИГРАЛИ, а не пиздeли про покер и свои амбиции. Причем после каждого такого интервью как по заказу происходит крупный влёт, можно озолотиться если ставить против Арсенала в такие моменты. Позорные гoмoceки, а не игроки!
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дядькам лучше думать о том как в топ 10 попасть,а тут о какомто еще лЧ заикаются )))смешные))
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Для етого нужно по меньше 3,14издеть, и по больше работать
Гаражные залупенсы етому подтверждение, уже докукарекались вчера
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