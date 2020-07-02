Шервуд: "Юнайтед" уже купил Грилиша"
Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд предположил, что "Манчестер Юнайтед" уже согласовал приобретение капитана "вилланов" Джека Грилиша.
Грилиш считается большой трансферной целью "Юнайтед" на это лето, а вероятный вылет "Виллы" из Премьер-Лиги означает, что Джек едва ли останется в Бирмингеме.
Грилиша также сватают в "Манчестер Сити", однако Шервуд убежден, что "красные дьяволы" уже не упустят 24-летнего полузащитника.
"Думаю, сделка по Джеку Грилишу уже заключена. Он тот игрок, который нужен "Манчестер Юнайтед". Я искренне считаю, что для Джека Грилиша есть только один клуб".
"Я не думаю, что он может остаться в "Астон Вилле", его карьера должна развиваться. Думаю, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Шервуда Daily Star.
02.07.2020 17:00
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Последние комментарии:
Грилиш тупой алкаш если скам его возьмёт тем более за дорого то это будет великий кидок на бабки!
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как это
подождите
это сколько тогда осталось приобретений юнайтед до титула?
скоро хоть?
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удачи
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