Шервуд: "Юнайтед" уже купил Грилиша"

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд предположил, что "Манчестер Юнайтед" уже согласовал приобретение капитана "вилланов" Джека Грилиша.

Грилиш считается большой трансферной целью "Юнайтед" на это лето, а вероятный вылет "Виллы" из Премьер-Лиги означает, что Джек едва ли останется в Бирмингеме.



Грилиша также сватают в "Манчестер Сити", однако Шервуд убежден, что "красные дьяволы" уже не упустят 24-летнего полузащитника.



"Думаю, сделка по Джеку Грилишу уже заключена. Он тот игрок, который нужен "Манчестер Юнайтед". Я искренне считаю, что для Джека Грилиша есть только один клуб".



"Я не думаю, что он может остаться в "Астон Вилле", его карьера должна развиваться. Думаю, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Шервуда Daily Star.