Шервуд: "Юнайтед" уже купил Грилиша"

Джек Грилиш Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд предположил, что "Манчестер Юнайтед" уже согласовал приобретение капитана "вилланов" Джека Грилиша.

Грилиш считается большой трансферной целью "Юнайтед" на это лето, а вероятный вылет "Виллы" из Премьер-Лиги означает, что Джек едва ли останется в Бирмингеме.

Грилиша также сватают в "Манчестер Сити", однако Шервуд убежден, что "красные дьяволы" уже не упустят 24-летнего полузащитника.

"Думаю, сделка по Джеку Грилишу уже заключена. Он тот игрок, который нужен "Манчестер Юнайтед". Я искренне считаю, что для Джека Грилиша есть только один клуб".

"Я не думаю, что он может остаться в "Астон Вилле", его карьера должна развиваться. Думаю, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Шервуда Daily Star.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2020 17:00

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  1. weorlfc 02.07.2020 17:36 # weorlfc
    Грилиш тупой алкаш если скам его возьмёт тем более за дорого то это будет великий кидок на бабки!

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  2. superperez101 02.07.2020 17:20 # superperez101
    как это
    подождите
    это сколько тогда осталось приобретений юнайтед до титула?
    скоро хоть?

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  3. mancunia-planet 02.07.2020 17:06 # mancunia-planet
    удачи

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