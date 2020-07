Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" нацелился на Давида Алабу. Садио Мане не по карману "Ливерпулю". "Челси" готовится сделать предложение по Каю Хаверцу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Защитник "Баварии" Давид Алаба является целью для "Манчестер Сити". (The Guardian)



Вингер "Сити" Лероя Сане проходит медобследование в "Баварии". (Sky Sport Germany)



"Реал" не может позволить себе нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (Daily Mail)



"Челси" собирается сделать предложение о покупке вингера "Байера" Кая Хаверца. (The Telegraph)



"Барселона" может избавиться от нападающего Антуана Гризманна, продав того в "Арсенал" или "Интер". (Daily Express)



В "Арсенале" надеются, что Давид Луис поможет заманить защитника ПСЖ Тиаго Силву на "Эмирейтс". (Le 10 Sport)



"Монако" надеется подписать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" не планирует избавляться от полузащитника Танги Ндомбеле. The Guardian)



"Тоттенхэм" готов включить Кайла Уолкер-Питерса в сделку по полузащитнику "Саутгемптона" Пьер-Эмилю Хейбьергу. (Football.London)



Другое



Массимилиано Аллегри отказал дортмундской "Боруссии" и хочет тренировать в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Бывший главный тренер "Эвертона" Рональд Куман метит на место Кике Сетьена в "Баварии". (Daily Mail)



Стив Макларен отказался от должности главного тренера "Данди Юнайтед". (Sky Sports)



Очередной раунд тестирования не обнаружил новых случаев заболевания коронавирусом в Чемпионшипе. (The Independent)



10 инвесторов проявили интерес к покупке "Уигана". (The Sun)



Фаната "Манчестер Юнайтед" уволили с работы за то, что он сфотографировался с вингером "Сити" Риядом Махрезом, тем самым нарушив социальную дистанцию в два метра. (The Sun)