Люка Динь заинтересовал "Челси" и "Сити"

"Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в приобретении левого защитника "Эвертона" Люки Диня.

Целью номер один по укреплению левого фланга обороны для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда остается Бен Чилуэлл, однако трансфер 23-летнего англичанина выглядит чрезвычайно сложным и дорогим.



ESPN стало известно от своих источников, что "Лестер" будет требовать за Чилуэлла минимум 75 миллионов фунтов. В условиях кризиса "синие" не могут позволить себе такую роскошь и вынуждены задумываться об альтернативных вариантах, одним из которых является как раз Динь.



Также виды на Люку как на более доступную альтернативу для Чилуэлла имеет наставник "Сити" Хосеп Гвардиола, который испытывает сомнения насчет надежности Бенжамена Менди и способности Александра Зинченко выступать на высочайшем уровне.



Отметим, что "ириски" приобрели Диня у "Барселоны" в 2018 году за 18 млн. фунтов. В своем первом сезоне на "Гудисон Парк" 26-летний француз был признан лучшим игроком в команде — и по версии болельщиков, и по версии клуба.