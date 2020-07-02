32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 2 июля, двумя поединками завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм" выглядят аутсайдерами борьбы за пятое место, а потерявший очки в этом матче и вовсе может окончательно попрощаться с мечтой о Лиге Чемпионов. Особенно удручает форма "клинков", которые потерпели три поражения кряду с учетом всех соревнований — всего лишь во второй раз с момента назначения Криса Уайлдера главным тренером в 2016 году. В 22 последних выездных поединках чемпионата "шпоры" только однажды сохранили свои ворота на замке — против "Уотфорда" в январе (0:0). "Шеффилд Юнайтед" не потерпел ни одного поражения в пяти последних встречах с "Тоттенхэмом" на своем поле в рамках высшего дивизиона.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Лундстрем находится под вопросом из-за травмы плеча. Джек О'Коннелл практически залечил колено и находится на пороге возвращения в строй.



"Тоттенхэм" все еще лишен защитников Яфета Танганги и Хуана Фойта.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция



Примечательно, что новоиспеченный чемпион Премьер-Лиги проведет свой первый матч в этом статусе против чемпиона бывшего. "Ливерпуль" был коронован после того, как "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 2:0 на прошлой неделе, поэтому от "горожан" логично ожидать реакции. "Красным" нужно набрать 15 очков из оставшегося 21, чтобы побить рекорд "Сити" из 100 баллов за сезон 2017/18. В 10 последних выездах на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги "красные" одержали только одну победу — то был первый матч Юргена Клоппа против "горожан" в ноябре 2015.



Ветеран "Сити" Фернандиньо дисквалифицирован. Серхио Агуэро в остаток сезона Премьер-Лиги пропустит. Эрик Гарсия под вопросом из-за полученной две недели назад травмы головы.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип уже не сыграет в этом сезоне по причине травмы стопы. Джеймс Милнер возобновил тренировки после повреждения задней поверхности бедра.