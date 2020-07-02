Клопп ожидает борьбы за титул от четырех команд в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" составят конкуренцию его команде и "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Сегодня "Ливерпуль" проведет свой первый матч в статусе новоиспеченного чемпиона, отправившись в гости к "Сити", чемпиону предыдущему.



В этом сезоне "горожане" последними лишились шансов настичь "красных", тогда как в прошлом две команды шли ноздря в ноздрю до финиша. Однако Клопп ждет, что другие подтянутся.



"Я не думаю, что нам нужно отправить какое-то послание с помощью матча против "Сити". Что изменится в плане следующего года, если мы победим их или они победят нас?"



"Если мы победим, люди скажут, что мы лучшая команда в лиге, а если они победят, люди скажут, что "Сити" лучше, но мы выиграли лигу. Это не так важно".



"Точно — не для следующего сезона. Мы оба должны быть готовы к следующему году. Не сказать, чтобы я слишком волновался насчет "Сити", но все мы должны быть готовы".



"В данный момент вы можете видеть, что "Манчестер Юнайтед" на подъеме. У них примерно та же команда, что и несколько недель назад, когда люди думали, что у них нет шансов, но теперь, с одним-двумя лишними игроками, люди увидели, насколько они хороши уже и насколько хороши могут быть".



"Они не станут хуже в следующем году, точно не станут, как и "Челси". Так что есть не только "Сити" и мы. Мы сражаемся с "Сити" на вершине год или два. "Сити" сражается на вершине последние четыре-пять лет".



"У них есть все необходимое, чтобы быть стабильнее. Если это есть у нас, мы должны показать это. Как я могу быть на 100 процентов уверен?"



"Мы должны показать это. Мне не интересно говорить об этом сейчас, мне интересно показать это в следующем году. Мы должны это сделать. Это сложно, и легче точно не станет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.