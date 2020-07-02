"Арсенал" договаривается с "Реалом" по Себальосу

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его клуб договаривается с "Реалом" о том, чтобы полузащитник Дани Себальос остался на "Эмирейтс".

Недавно "канониры" продлили аренду Себальоса до конца этого сезона, однако соглашение по игроку сборной Испании не предусматривает опции выкупа.



Ранее ожидалось, что в конце июля Себальос вернется в Мадрид, однако после серии удачных матчей в исполнении своего соотечественника, включая победу 4:0 над "Норвичем" накануне, Артета высказался за сохранение Дани.



"Два клуба ведут диалог. Мне очень нравится Дани и то, что он дает команде".



"Когда я пришел сюда, он не был доступен, потому что отсутствовал со сложной травмой, однако он очень хорошо понимает, что мы пытаемся делать, и у него сильный характер, чтобы играть и получать мяч на любом участке поля. Он обеспечивает нам эту непрерывность, которая необходима нам как команде, чтобы лучше контролировать игру, в том числе без мяча".



"Он бегает, вступает в борьбу, постоянно совершает перехваты, демонстрирует желание отбирать мяч и помогать команде. Он так сильно прибавил, и в данный момент он выглядит очень хорошим игроком", — цитирует Артету Evening Standard.