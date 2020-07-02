Гвардиола считает, что "Сити" нужна перестройка

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда нуждается в перестройке.

В то время как Юрген Клопп, коллега Гвардиолы из "Ливерпуля", не планирует корректировать состав своей команды этим летом, изменения в "Сити" напрашиваются сами собой.



"Горожане" еще прошлым летом отпустили Венсана Компани, а вскоре прощаются с Давидом Сильвой. Близится к своему концу карьера в клубе для Фернандиньо и Серхио Агуэро. Наконец, молодой Лерой Сане уходит в "Баварию".



Гвардиола чувствует потребность в свежей крови, намекая, что иначе "Сити" может отдалиться от борьбы за титул Премьер-Лиги.



"Это не из-за недостатка мастерства, а из-за ухода Винни и Давида. У Диньо и Серхио остается по одному году, и я не знаю, удастся ли нам их продлить".



"Некоторых игроков нужно заменить. Но это не катастрофа, это не есть плохо. Это часть футбола, это нормальная ситуация. Так сложились обстоятельства в плане возраста".



"Это происходит и в других клубах. Игроки, которых считали важными игроками для клуба, решают уйти. Они не хотят быть здесь. Так было с Джейдоном Санчо, так происходит сейчас с Лероем. Особенно с Лероем, потому что Джейдон Санчо занимался в академии".



"Мы не можем ничего поделать, если парни не хотят быть здесь. Они должны уйти, потому что что игрок не сможет играть в свой лучший футбол, если не чувствует себя счастливым".



"Нам нужна перестройка. Это происходит во всех клубах мира. Нет ничего бесконечного, и мы должны смириться и постараться принять правильные решения как клуб, чтобы сохранить свой уровень", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.