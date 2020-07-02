Гвардиола считает, что "Сити" нужна перестройка
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда нуждается в перестройке.
В то время как Юрген Клопп, коллега Гвардиолы из "Ливерпуля", не планирует корректировать состав своей команды этим летом, изменения в "Сити" напрашиваются сами собой.
"Горожане" еще прошлым летом отпустили Венсана Компани, а вскоре прощаются с Давидом Сильвой. Близится к своему концу карьера в клубе для Фернандиньо и Серхио Агуэро. Наконец, молодой Лерой Сане уходит в "Баварию".
Гвардиола чувствует потребность в свежей крови, намекая, что иначе "Сити" может отдалиться от борьбы за титул Премьер-Лиги.
"Это не из-за недостатка мастерства, а из-за ухода Винни и Давида. У Диньо и Серхио остается по одному году, и я не знаю, удастся ли нам их продлить".
"Некоторых игроков нужно заменить. Но это не катастрофа, это не есть плохо. Это часть футбола, это нормальная ситуация. Так сложились обстоятельства в плане возраста".
"Это происходит и в других клубах. Игроки, которых считали важными игроками для клуба, решают уйти. Они не хотят быть здесь. Так было с Джейдоном Санчо, так происходит сейчас с Лероем. Особенно с Лероем, потому что Джейдон Санчо занимался в академии".
"Мы не можем ничего поделать, если парни не хотят быть здесь. Они должны уйти, потому что что игрок не сможет играть в свой лучший футбол, если не чувствует себя счастливым".
"Нам нужна перестройка. Это происходит во всех клубах мира. Нет ничего бесконечного, и мы должны смириться и постараться принять правильные решения как клуб, чтобы сохранить свой уровень", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
02.07.2020 11:00
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А ведь МС постепенно но неуклонно превращается в тыкву. В атаке остался дохлый Джезус, ведь Агуеро уже за 32 , и он, вроде бы, планирует завоевать Залупетто, Сане в Баварке, Ферна все, Сильва все, Компани уже давно все, Гюндоган на подходе, Стерлинг вполне может наточить лыжи после решения CAS по делу Бансити. Защиты нет от слова совсем, вся надежда на лишь Саню. Те, кто остался, не впечатляют. По сути, это уже команда одного бельгийского игрока.
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Если CAS без ЛЧ оставит Сити, то ещё игроки побегут из клуба (такие например как Стерлинг). И тогда серьёзная перестройка понадобиться с учётом того, что ЛЧ два года не будет и сильных игроков заманить будет трудно. И я не удивлюсь, если Пеп свалит из клуба, что бы не заниматься всем этим геморроем.
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КОРОЛЬ!!!
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Еще сто вагонов денег и в следующем сезоне навяжут борьбу Ливерпулю.
Очередные 200 миллионов на покупку одних только защитников.
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опять лысому шарлатану нужно 300 лямчиков выделить
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