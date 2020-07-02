Моуриньо не променял бы Ло Чельсо на Фернандеша

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не променял бы своего полузащитника Джовани Ло Чельсо на звезду "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

По информации Sky Sports, прошлым летом "Тоттенхэм" вел переговоры со "Спортингом" насчет приобретения Фернандеша, но в конце концов арендовал у "Реал Бетис" Ло Чельсо, которого затем выкупил за 27 миллионов фунтов. Бруну в свою очередь остался в Лиссабоне до января, когда он был куплен "Юнайтед" за 68 млн. фунтов.



В своем 21 матче Премьер-Лиги Ло Чельсо не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, тогда как Фернандеш совершил восемь результативных действий в восьми играх, однако Моуриньо не испытывает никаких сожалений.



"Жалею ли я, что "Тоттенхэм" упустил Фернандеша прошлым летом? Я не знаю ничего насчет этого, но если это правда, и если Джовани Ло Чельсо действительно стал тем игроком, которого мы купили вместо Бруну, то я скажу, что не променял бы Джовани Ло Чельсо ни на кого другого".



"Я бы не променял его ни на кого. Ни на Бруну, ни на какого-либо другого игрока", — сообщил Моуриньо Sky Sports.