Кристенсен хочет получить новый контракт от "Челси"
Защитник Андреас Кристенсен заявил, что не помышляет об уходе из "Челси", а даже открыт к новому контракту.
При Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" в прошлом сезоне Кристенсен отметился только шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.
Несмотря на упорные слухи об интересе других клубов прошлым лето, Андреас остался на "Стэмфорд Бридж" и в этом сезоне не испытывает недостатка игровых минут.
Игра Кристенсена порой вызывает нарекания, однако 24-летний датчанин, чей действующий контракт рассчитан до 2022 года, решительно настроен преуспеть в "Челси".
"Я никогда не смотрел по сторонам. Я никогда не сомневался в своей ситуации. Я всегда был сосредоточен на "Челси".
"У меня есть контракт, который я ожидаю отработать, и я всегда мечтал о большем. В этом плане ничего не изменилось".
"Естественно, моя ситуация изменилась относительно прошлого сезона, но я по-прежнему обожаю быть здесь. Таков мой короткий ответ", — сообщил Кристенсен Sky Sports.
02.07.2020 09:00
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Последние комментарии:
Дайте ему контракт по жизни ухахах. Шутка!
А если серьёзно то продайте его Бордмунту и Кристал Пелас какому. Середняк он. Обороняется так себе. Голы как центр защитник за всё время только один илил два гола положил - что это очень мало! Раньшее при ТЕРРИ и Кейхиле в былые годы с угловых ложили постояно! Теперь это праздник если ктото с углового положит банку....
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А мог уже Аке еще с зимы играть, но, как бы, пинсы не ищут легких путей
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е6аное древо, вместе с зума продать или разобрать на запчасти
и купить топового заща в пару к руди
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нах это дерево
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Пока что играет на уровне Ван Дуйка, если будет дальнейшее развитие можно дать контракт
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