Кристенсен хочет получить новый контракт от "Челси"

Защитник Андреас Кристенсен заявил, что не помышляет об уходе из "Челси", а даже открыт к новому контракту.

При Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" в прошлом сезоне Кристенсен отметился только шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Несмотря на упорные слухи об интересе других клубов прошлым лето, Андреас остался на "Стэмфорд Бридж" и в этом сезоне не испытывает недостатка игровых минут.



Игра Кристенсена порой вызывает нарекания, однако 24-летний датчанин, чей действующий контракт рассчитан до 2022 года, решительно настроен преуспеть в "Челси".



"Я никогда не смотрел по сторонам. Я никогда не сомневался в своей ситуации. Я всегда был сосредоточен на "Челси".



"У меня есть контракт, который я ожидаю отработать, и я всегда мечтал о большем. В этом плане ничего не изменилось".



"Естественно, моя ситуация изменилась относительно прошлого сезона, но я по-прежнему обожаю быть здесь. Таков мой короткий ответ", — сообщил Кристенсен Sky Sports.