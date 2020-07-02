Кристенсен хочет получить новый контракт от "Челси"

Андреас Кристенсен Защитник Андреас Кристенсен заявил, что не помышляет об уходе из "Челси", а даже открыт к новому контракту.

При Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" в прошлом сезоне Кристенсен отметился только шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Несмотря на упорные слухи об интересе других клубов прошлым лето, Андреас остался на "Стэмфорд Бридж" и в этом сезоне не испытывает недостатка игровых минут.

Игра Кристенсена порой вызывает нарекания, однако 24-летний датчанин, чей действующий контракт рассчитан до 2022 года, решительно настроен преуспеть в "Челси".

"Я никогда не смотрел по сторонам. Я никогда не сомневался в своей ситуации. Я всегда был сосредоточен на "Челси".

"У меня есть контракт, который я ожидаю отработать, и я всегда мечтал о большем. В этом плане ничего не изменилось".

"Естественно, моя ситуация изменилась относительно прошлого сезона, но я по-прежнему обожаю быть здесь. Таков мой короткий ответ", — сообщил Кристенсен Sky Sports.


Метки Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2020 09:00

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  1. chelsiukpro 02.07.2020 09:46 # chelsiukpro
    Дайте ему контракт по жизни ухахах. Шутка!
    А если серьёзно то продайте его Бордмунту и Кристал Пелас какому. Середняк он. Обороняется так себе. Голы как центр защитник за всё время только один илил два гола положил - что это очень мало! Раньшее при ТЕРРИ и Кейхиле в былые годы с угловых ложили постояно! Теперь это праздник если ктото с углового положит банку....

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  2. vyrentz 02.07.2020 09:24 # vyrentz
    А мог уже Аке еще с зимы играть, но, как бы, пинсы не ищут легких путей

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  3. j-silver 02.07.2020 09:17 # j-silver
    е6аное древо, вместе с зума продать или разобрать на запчасти
    и купить топового заща в пару к руди

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  4. lancerlancer1 02.07.2020 09:07 # lancerlancer1
    нах это дерево

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  5. infamous 02.07.2020 09:05 # infamous
    Пока что играет на уровне Ван Дуйка, если будет дальнейшее развитие можно дать контракт

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