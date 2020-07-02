Гвардиола: "Санчо не заменит Сане"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что возвращение вингера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" на "Этихад" было бы "лишено смысла".

Во время пресс-конференции в среду Гвардиола подтвердил, что Лерой Сане находится на своем пути в "Баварию". Продажа игрока сборной Германии принесет "горожанам" 47.5 млн. фунтов, не считая бонусов.



Теперь "Сити" может потребоваться еще один вингер, и можно было бы предположить, что Гвардиола обратит свой взор на Санчо, который ушел от "горожан" три года назад и с тех пор вырос в одну из главных звезд Бундеслиги. Однако обратному трансферу Джейдона не бывать.



"Нет, нет, нет. Он решил уйти. Почему он должен решить вернуться?"



"Мы хотели сохранить его, как и Эрика Гарсию с Филом Фоденом, но он решил поступить, как сейчас поступил Лерой и как поступил я сам, когда решил отправиться тренировать в другие страны".



"Когда он решил отправиться в Дортмунд, он сделал это не потому, что собирался вернуться спустя один год. Это было бы лишено смысла. Он не хотел быть здесь, поэтому я не думаю, что он захочет вернуться сюда", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.