Лэмпард: "Это история всего нашего сезона"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что в матче против "Вест Хэма" его команда наступила на старые грабли.

По ходу этого сезона Премьер-Лиги "синие" раз за разом дают своим конкурентам возможность настичь себя в таблице. Вернувшись после карантина, команда Лэмпарда не стала изменять себе.



"Челси" очень достойно смотрелся в июньских матчах, но в дерби с "Вест Хэмом" пропустил три гола и потерпел поражение 3:2, заставив Фрэнка схватиться за голову.



"Это история всего нашего сезона. Это хороший сезон, но на его протяжении было много подобных моментов. Сегодня мы могли добыть положительный результат, но для ты должен быть в порядке в каждом аспекте игры".



"Если ты выпадаешь из игры или совершаешь одну-две ошибки, это вдохновит твоего соперника. Игроки должны лучше проявлять свой характер, чтобы выдерживать такого рода матчи".



"Я с близкого расстояния слежу за этим коллективом, и я был свидетелем отличных матчей, но затем у нас возникают моменты, чтобы укрепить свое положение, а мы этого не делаем, и это определяет то, где мы находимся. У нас много работы".



"Нет сомнений, что это отличная группа игроков, но если анализировать наш уровень стабильности, каждый раз возникает ощущение, что такого рода матч приближается. Повторюсь, это лишь показывает, что у нас много работы".



"Если мы открываемся, стараясь забить победный гол, значит мы должны быть готовы бежать назад и обороняться. И обороняться лучше".



"Мы в двух очках впереди "Манчестер Юнайтед", который играет великолепно и имеет великолепную серию. "Вулверхэмптон" замечательно проводит сезон, и они позади нас. "Лестер" проводит отличный сезон, и мы идем сразу за ними".



"Важно смотреть вперед. Мы расстроены, потому что хотели выиграть матч, ведь мы футболисты, но мы в хорошем положении. Нет смысла унывать, но я лишь могу сказать, что мы должны были выигрывать матч сегодня вечером", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.