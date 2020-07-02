Артета: "Обамеянг готов остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что его клуб все-таки договорится с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом о новом контракте.

В среду вечером Обамеянг отметился дублем в победном для "канониров" матче против "Норвича" (4:0) и теперь может похвастать уже 51 голом в 79 поединке Премьер-Лиги за лондонский клуб после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 56 миллионов фунтов в январе 2018.



Более того, рубежа в 50 голов в рамках Премьер-Лиги Пьер-Эмерик достиг быстрее всех в истории "Арсенала". Терять такого замечательного бомбардира, чей контракт истекает через 12 месяцев, Артета совсем не настроен.



"Когда игрок может забить столько голов за столь короткое время, это говорит все о его важности для нас".



"Это игрок, который может сделать разницу в любой момент матча каждый три дня. Это непросто, но он делал это в различных клубах".



"Надеюсь, он сможет забить еще минимум 100 голов, но я не знаю. Я не гадалка".



"Сегодня он быстрее всех за всю историю этого клуба достиг рубежа в 50 голов, и это говорит все о его характере и отношении к своему делу каждый день".



"Он готов остаться с нами. Он очень счастлив там, где находится. Он видит, что мы пытаемся делать, и я надеюсь, он также улучшит некоторые аспекты своей игры, которые, как мы чувствуем, можно улучшить. Мы подстегиваем его каждый день".



"Согласование контрактов я оставляю за клубом и нашими руководителями. Оба знает мои мысли насчет него и насчет проекта, который я хочу реализовать, а также насчет его роли в этом проекте. Остальное не в моих руках".



"Надеюсь, он останется здесь надолго", — цитирует Артету Daily Mail.