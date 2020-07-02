Роджерс уверен, что "Лестер" сможет финишировать в топ-4
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс по-прежнему уверен, что его команда сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на резкий спад в результатах.
После возобновления сезона "Лестер" набрал только два очка в трех матчах Премьер-Лиги, а также вылетел из Кубка Англии.
В среду вечером "лисы" потерпели поражение 2:1 в гостях у "Эвертона", решающий гол пропустив с назначенного за игру рукой пенальти. Роджерс не согласен с вердиктом системы VAR, но уверен, что его команда сможет взять себя в руки.
"Назначение пенальти было очень, очень суровым решением в отношении нас, особенно с учетом столь длительного рассмотрения эпизода. Мы оказались в очень сложной ситуации, пропустив второй гол".
"Там определенно не было очевидной ошибки, так что это суровое решение — и уже не первое подобное в этом году. Дефицит в два гола очень усложнил нам жизнь".
"Я несу ответственность, и если мы финишируем за пределами топ-4, значит мы были недостаточно хороши. Ты должен поддерживать уровень на протяжении 38 матчей. Мы должны затянуть гайки и восстановить свою форму".
"Моя задача — помочь им сделать это. Я здесь именно для этого. К счастью, ранее в сезоне наша форма была хороша, и хотя в последнее время мы играем неудачно, желанная нами цель по-прежнему в наших руках, как и в наших руках играть в футбол гораздо более высокого уровня".
"Сложно указать пальцем, что было не так, но теперь мы должны побороться, чтобы восстановить свое положение, и это начинается с характера. У нас молодая команда, и мой штаб должен помочь им преодолеть это", — цитирует Роджерса Daily Mirror.
02.07.2020 01:15
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Лохжырс
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c такими днище конкурентами грех не финишировать в топ 4
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