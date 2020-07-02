"Челси" проиграл "Вест Хэму"
"Челси" упустил возможность выйти на третье место в Премьер-Лиге, потерпев поражение 3:2 в дерби с "Вест Хэмом".
Относительно поражения 2:0 в дерби против "Тоттенхэма" в стартовом составе "молотобойцев" появились Анджело Огбонна и Мануэль Лансини, заменив Фабиана Бальбуэну и Марка Нобла.
У "синих" по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Сити" Матео Ковачич заменил Мейсона Маунта, а Тэмми Абрахэм — Оливье Жиру.
В первые полчаса "Челси" владел определенным преимуществом и нанес несколько ударов, но по-настоящему голкипера "Вест Хэма" Лукаша Фабиански не проверил. Неплохой шанс имел Кристиан Пулишич, но пробил со средней дистанции над перекладиной.
У хозяев на этом стартовом отрезке был свой момент, когда Мичейл Антонио смело ворвался в штрафную, но мимо дальнего угла ворот промахнулся.
На 34-й минуте "молотобойцы" результативно разыграли угловой. После подачи от края поля мяч дошел до дальней штанги, где Сесар Аспиликуэта остался один против двоих соперников. Томаш Соучек поразил цель, однако система VAR определила, что сражавшийся здесь же Антонио угодил в офсайд.
На 41-й минуте Пулишич прокинул мяч мимо Иссы Диопа на левом краю штрафной и упал. Был назначен пенальти, который, как и в предыдущем матче Премьер-Лиги, четко реализовал Виллиан — 0:1.
Однако перед самым перерывом равновесие в счете было восстановлено. Соучек вновь остался против Аспиликуэты на дальней штанге и на втором этаже замкнул подачу углового — 1:1.
Второй тайм начался несколько неожиданно. Джаррод Боуэн выполнил прострел во вратарскую с правого края из под Маркоса Алонсо, а бесполезный Аспиликуэта не поспел за Антонио — 2:1.
Поведя в счете, "Вест Хэм" закрылся и принялся оборонять свое преимущество — получалось неплохо, а игроки "Челси" толком даже не могли выйти на удар.
На выручку "синим" в столь сложной ситуации пришел стандарт. На 72-й минуте штрафной удар Виллиана с касанием штанги вновь сделал счет ничейным — 2:2.
Ничейного результата "синим" было мало, поэтому они продолжили осаду, однако "молотобойцы", уповая на контратаки, все же были ближе к победе.
Так и вышло. На предпоследней минуте Антонио запустил в прорыв появившегося на замену Андрея Ярмоленко, который ворвался в штрафную, отклеился от Антонио Рюдигера и поразил ворота — 3:2.
Близость зоны вылета и раздражение из-за плохих результатов в предыдущих матчах воодушевили "Вест Хэм" на победу в этом дерби. А вот "Челси" неприятно удивил, показав просто ужасную игру в обороне — Сесар Аспиликуэта и Кепа Аррисабалага по какой-то причине решили устроить себе выходной.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
02.07.2020 00:10
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Тепловая карта защиты пенсов сегодня
(ответить)
chelsea88 pososalsea
(ответить)
Юнайтед скорее всего вышвырнет из 4
(ответить)
Дрочелси чемпик
(ответить)
Не ну тут справедливо, нех.й было пасти открывать.
(ответить)
Главное, что Ливерпулю пое*ать на исход своих матчей... Могут теперь дарить очки всем, ктот в них нуждается. "Вот вам 3 очка и шанс на ЛЧ/ЛЕ, вот вам нищебродам, чтобы не вылетали.... И т.д..."
(ответить)
ну хоть лэмпс поймет, что защиту перекроить нужно, вратаря поменять по возможности.
Тогда замахнемся на большие результатами.
С этими кристенсенами нам ниче не светит глобальное.
но лэмпс сука сам себе яму вырыл сегодня. ВРоде умный человек, а поставить кринстенсена против антонио, хДД
(ответить)
Продавили массой, ски. Чисто шпалы зарешали
(ответить)
привет собаки, пенсам порвали очко как клопу отчим в 5 лет
(ответить)
Читатель...ты лучше задумайся о себе идиот...поумнеть тебе видимо не получится..
(ответить)
а кого блять покупать на ворота?
онинаста? а кто вам сказал ,что он не днище ебаное?
(ответить)
Аву пиздатую поставил, зацените
(ответить)
в следующем туре еще уотфорду нужно поинты подарить, а почему нет? и сразу 3, че мелочиться, хДД
не зря же мс побеждали, можно и подарить
(ответить)
Без рофла если, АРТУР , Жека, Ислам, Балласк лучшие пенсы на фапле.
Они тут всегда и после проебов и побед.
Все остальные мыши ебаные.
Дрочбакул
Шлюша и остальные залупопенсы под шконкой.
(ответить)
Как под заказ соперники потеряли очки кансовка сезона будет проста огон.
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еще и обидно, что вест хем ипаный не вылетит
ну зато борнмут вылетит)
(ответить)
Мойес Кароль Лондана грубо опустил пенсов в унитаз прямо головой в дырку,но безвизу не привыкать он по жизни в гавне
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Прекрасный результат для МЮ, приятно удивили, аж просрав такой слабой команде. Браво!
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имхо 4-ка лайвер мс челси мю
лестер сложный график и очный матч с мю
челси имеет лучший календарь чем волки и очный матч на мосту
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тут кто нибудь читает комментарии? Я их не замечаю
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