Хендерсон задумывается о татуировке в честь победы в Премьер-Лиге

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон задумывается о том, чтобы сделать татуировку в честь победы своей команды в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе "Ливерпуль" оформил свое первое с 1990 года чемпионство. 30-летний Хендерсон отлично понимает, насколько это значимое достижение, которое он готов увековечить на своем теле, как он это сделал после победы в Лиге Чемпионов в 2019.



"Сделаю ли я татуировку? Возможно! Если честно, некоторые парни уже поднимали эту тему. Поэтому не думаю, что я позволю себе подвести их, но давайте посмотрим", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.