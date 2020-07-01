Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил "Ливерпуль" насчет защиты титула.

После 30 лет ожидания "Ливерпуль", наконец, стал чемпионом Англии и в следующем сезоне постарается оставить титул у себя.



В прошлом сезоне "Сити" стал первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионское звание, поэтому Гвардиола знает, что ждет "красных", и сам собирается добавить им проблем.



"Мы заставим "Ливерпуль" почувствовать наше присутствие и понять, что это новая глава".



"Если ты правильно относишься к своему делу, то защита титула не вызывает дополнительных сложностей. Просто соперники будут хотеть показать, что они тоже хороши".



"В спорте ты должен проявлять себя каждый раз. Мы невероятно довольны тем, что мы сделали, что мы делаем, но для спортсменов никогда не бывает достаточно. Прошлое есть прошлое".



"То, что мы сделали, осталось в наших душах, наших воспоминаниях, но шоу должно продолжаться — наступает новая глава в наших жизнях. Воспоминания — это приятная вещь, когда ты сидишь с друзьями и семьей за бокалом вина".



"Когда люди говорят "мне уже не нужно показывать все, на что я способен", то я не согласен с этим утверждением. Ты должен делать это снова и снова", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.